Aggro-Passagier tritt Fenster während dem Flug ein (VIDEOS)

Ein beunruhigender Vorfall ereignete sich an Bord eines Flugzeugs der Billigfluggesellschaft Frontier Airlines, als ein Passagier in großer Höhe ausrastete und erhebliche Unruhe verursachte.

Am Dienstagabend startete der Flug F94856 von Denver, Colorado, mit dem Ziel Houston, Texas, pünktlich um 20:07 Uhr. Nach ungefähr 20 Minuten Flugzeit kam es jedoch zu einem unerwarteten Zwischenfall: Ein Passagier, dessen Identität nicht bekannt ist, begann, mit den Fäusten auf den Vordersitz einzuschlagen. Zeugen berichten, dass die Frau, die auf diesem Sitzplatz saß, aus Furcht um eine Sitzverlegung bat. Dies schilderte die Passagierin Victoria Clark dem lokalen Nachrichtensender KHOU.

Weitere Eskalationen an Bord

Doch diese Aggression war nur der Auftakt weiterer Eskalationen. Der Mann trat heftig gegen die Fensterverkleidung, was zur Zerstörung der inneren Plexiglasscheibe führte. Infolgedessen sprang eine Reihe von Passagieren erschrocken auf, um sich in Sicherheit zu bringen. Clark, die in Begleitung ihres dreijährigen Kindes reiste, sagte: „Die Flugbegleiter sind einfach verschwunden. Sie wollten Hilfe holen, aber ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind.“ In Panik schreit sie in der Situation um Hilfe: „Kommt und helft uns, ich habe Angst.“

In einer mutigen Aktion gelang es sechs Passagieren, darunter Clarks Verlobter, den Randalierer zu überwältigen. Sie fesselten den Mann mit Schnürsenkeln und bestehenden Handschellen an seinen Sitz.

Trotz des zerstörten Plexiglases war die Sicherheit der Insassen des Flugzeugs zu keinem Zeitpunkt gefährdet, was es dem Airbus A321 NEO ermöglichte, den geplanten Flugverlauf zum Bush Intercontinental Airport in Houston fortzusetzen, wo das Flugzeug um 22:59 Uhr landete.

Ermittlungen nach der Landung

Nach der Landung nahmen die Behörden den Mann in Empfang und führten ihn in einem Rollstuhl ab, ohne seine Identität preiszugeben oder ein Motiv für den Ausbruch zu nennen. Während die Fluggesellschaft keine Anzeige erstattete, untersucht das FBI den Vorfall aufgrund des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr. Warum der Passagier ausrastete, bleibt momentan unklar.