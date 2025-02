Fahrleitungsschaden: Öffi-Chaos in Wien

Am Freitagabend führte ein technischer Defekt an der Oberleitung im Bereich der Mariahilfer Straße zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr der Linien 52 und 60 in Wien.

Die Linie 52 verkehrt derzeit nur zwischen den Stationen Baumgarten und Penzinger Straße und wird danach zur U4-Station Hietzing umgeleitet. Ebenso ist die Linie 60 betroffen, die momentan nur zwischen Rodaun und Penzinger Straße fährt und weiter über die Linie 10 bis zum Joachimsthaler Platz verkehrt.

Ersatzverkehr und Schadensbehebung

Fahrgäste werden gebeten, auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen, darunter die U-Bahnlinien U3, U4, U6 sowie die Buslinien 12A und 57A. Das Störungsende ist derzeit nicht absehbar.

Laut einem Sprecher der Wiener Linien kam es aufgrund einer unbekannten Ursache dazu, dass der Stromabnehmer während der Fahrt verrutschte, was zu einer Beschädigung von insgesamt 100 Metern der Oberleitung führte. Techniker sind bereits vor Ort, um den Schaden so schnell wie möglich zu reparieren.