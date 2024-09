Alaba gibt Hoffnung: Baldige Rückkehr nach Verletzung!

Der österreichische Fußball-Star David Alaba, derzeit beim spanischen Spitzenclub Real Madrid unter Vertrag, zeigte sich bei der Eröffnung der neuen Icon League in Düsseldorf optimistisch über seine Genesung.

Die Icon League, ins Leben gerufen von Alabas ehemaligem Teamkollegen Toni Kroos und dem bekannten Streamer Elias Nerlich, erhielt prominenten Besuch. Trotz seiner Verletzung führte der 32-Jährige gemeinsam mit Nürnberg-Profi Niklas Wilson Sommer das Team DNA Athletics an.

Beim Event äußerte sich Alaba zu seinem aktuellen Gesundheitszustand und weckte Hoffnungen bei den Fans. „Es geht mir mittlerweile echt schon viel, viel besser. Ich habe mit dem Laufen begonnen und mache jetzt meine Schritte voran. Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich wieder auf dem Platz bin“, erklärte der Verteidiger.

Verletzungsbedingte Pause und Reha-Fortschritte

Alabas Leidenszeit begann am 17. Dezember des letzten Jahres, als er sich bei einem Spiel gegen Villareal einen Kreuzbandriss zuzog. Diese schwerwiegende Verletzung hinderte ihn nicht nur daran, für Real Madrid anzutreten, sondern führte auch dazu, dass er die Europameisterschaft in Deutschland verpassen musste. Trotz anfänglicher Prognosen, die besagten, dass er in dieser Saison möglicherweise nicht mehr spielen könnte, scheint seine Rehabilitation nun Fortschritte zu machen.

Kommunikation und Veranstaltungsteilnahme

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zeigte sich jedoch vorsichtig optimistisch und schränkte die Erwartungen ein. Nach der 1:2-Niederlage des österreichischen Nationalteams gegen Norwegen in der Nations League erklärte Rangnick: „Ein Comeback von David Alaba im Oktober ist völlig ausgeschlossen, auch eines im November. Er wird frühestens im März in der WM-Quali für uns spielen.“

Alabas Teilnahme an der Icon League war durch einen freien Tag möglich geworden. „Es war eine coole Atmosphäre, eine coole Stimmung. Die Leute hatten, glaube ich, sehr viel Spaß“, berichtete er in einem Interview. Über die Zusammenarbeit mit Niklas Wilson Sommer äußerte er sich ebenfalls positiv: „Wir matchen da wirklich hervorragend, haben sehr viel gemeinsam. Das sieht man auch draußen am Platz.“

Obwohl ein sofortiges Comeback unwahrscheinlich ist, gibt Alaba sowohl den Fans von Real Madrid als auch dem österreichischen Nationalteam Grund zur Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Mit der Unterstützung seiner Teamkollegen und einer intensiven Rehabilitation scheint sein Weg zurück auf den Platz geebnet zu sein.