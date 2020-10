Alexander Nikolai (SPÖ): “Die Pop-Up-Radwege müssen weg”

Wir trafen Alexander Nikolai, Bezirksrat in Wien-Leopoldstadt, zum Interview und sprachen über die umstrittenen Pop-Up-Radwege, den Neubau von Gemeindewohnungen, die Pläne für ein öffentliches Hallenbad und die Ziele für die Wien-Wahl am 11. Oktober.

KOSMO: Die Verkehrspolitik ist für viele Bezirke ein wichtiges Thema geworden. Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial in der Leopoldstadt?

Alexander Nikolai: Verkehrstechnisch möchten wir vor allem die Praterstraße, also ihre Oberfläche und Fahrbahn verbessern. Selbstverständlich wird hierbei auch die BürgerInnenbeteiligung eingearbeitet. Dies betrifft Verbesserungen im Bereich der Oberflächen, Sitzplätze, Schattenplätze und vieles. Ähnliches passiert auch auf der Praterstraße, wo wir den Radweg sowohl stadteinwärts als auch -auswärts verbreitern, Lassallestraße ist es dann auch Stadteinwärts, verbessern und ausbauen wollen. In solchen Unterfangen ist uns besonders wichtig, dass alle Tätigkeiten gut geplant und abgesprochen sind, damit wir nicht alles an einem Fleck aufreißen, sondern wirklich koordiniert arbeiten.

Wie bewerten sie den Pop-Up-Radweg?

Den Radweg auf der Lassallestraße und Praterstraße bewerte ich ganz einfach: ich habe mit meiner Fraktion einen Antrag gestellt, dass beide wegkommen. Wir wollen nämlich sichere Radwege haben. Linksbündig auf der Lassallestraße ist ja einer schon vorhanden. Der ist breit und ist zu 90 Prozent mehr genutzt als der Pop-Up-Radweg. Ein weiteres Problem der Pop-Up-Radwege ist auch, dass alle Parkplätze, die auf der Seite der Geschäfte waren, weg sind. Für uns ist speziell dieser Pop-Up-Radweg ein gefährlicher und nicht einsichtiger Fahrweg für die Radfahrer. Er endet im Endeffekt in einer Abbiegespur für KFZ, wo man als Radfahrer geradefahren darf, der Pkw aber nur rechts abbiegen darf. Jeder der rechts abbiegen will, kommt direkt auf den Radfahrer zu und bringt alle in eine gefährliche Situation.

Hat das Alkoholverbot am Praterstern für Verbesserungen gesorgt?

Das Alkoholverbot gibt es ja schon länger und zwar seit April 2017. Natürlich hat das Verbesserungen gebracht. Man müsste dies jedoch weiter evaluieren, denn wir wissen ja, wenn irgendwo etwas verboten ist, herrscht eine Verdrängung. Das Alkoholverbot ist im Endeffekt eine gute Lösung gewesen, obwohl es am Anfang nicht so gesehen wurde. Es gibt am Praterstern auch ein Waffenverbot, es gab hier jedoch kaum Fälle, wo ich sagen könnte, es war gefährlich.

“Ich sehe die Leopoldstadt als Bildungsbezirk ganz weit vorne. Kinder können hier von der Krabbelstube, über die Volks- und Mittelschule und Gymnasien, bis hin zu Universität Bildung genießen“, betonte Nikolai. (FOTO: SPÖ Wien)

Die SPÖ Leopoldstadt fordert ein Hallenbad. Haben Sie schon eine passende Lokalität dafür?

Unser Wunsch wäre es, wenn wir, so wie das Stadionbad, ein Bad haben, wo ein hochrangiges Netz mit U-Bahn- und dazu noch Busanbindung hätten. Solch eine Örtlichkeit wäre ideal für ein öffentliches Hallenbad in der Leopoldstadt. Wir könnten uns auch vorstellen, dass das Hallenbad in das Stadionbad integriert wird, sodass man es ganzjährig nützen kann. Das wäre nicht nur für Hobby-Schwimmer und Sportler ideal, sondern auch für unsere Schüler, die Schwimmkurse im Rahmen des Unterrichts besuchen. Wir wissen, dass es ein großer Wunsch der Leopoldstädter ist, ein eigenes öffentliches Bad zu haben und diesen Wunsch möchten wir ihnen erfüllen.

Es werden 330 neue Gemeindewohnungen in Ihrem Bezirk errichtet. Sind weitere Gemeindewohnungen in den kommenden Jahren im Bezirk geplant?

Wir haben des Handelkai 214 der sich derzeit im Bau befindet. Das nächste Projekt entsteht dann gleich nebenan, genauer gesagt am Handelskai 212 und mehr als 100 Wohnungen in der Dr. Natterergasse.

Viele Kleinunternehmer sind von der Corona-Krise stark betroffen. Wie planen Sie diese zu unterstützen?

Wir werden sie überall dort unterstützen, wo wir das rechtlich als Bezirk können. Das betrifft zum Beispiel die Aufteilung der Schanigärten, Aktionen für mehr Einkaufen im eigenen Grätzl und ähnliche Maßnahmen. Noch während der schlechten Zeiten hinsichtlich Corona habe ich dafür plädiert, dass die Menschen bei den eigenen Geschäften im Viertel einkaufen gehen sollen. Außerdem habe ich eine Gutscheinaktion gestartet, die wirklich gut angelaufen ist. Dies wurde vom Bürgermeister mit dem großen Gastro-Gutschein weitergeführt. Diese Linie werden wir auch weiterführen. Wir werden einen großen runden Tisch mit den Klein- und Mittelunternehmen veranstalten und darüber diskutieren, wie wir sie als Bezirk bzw. als Stadt unterstützen können.

“Den Radweg auf der Lassallestraße und Praterstraße bewerte ich ganz einfach: ich habe mit meiner Fraktion einen Antrag gestellt, dass beide wegkommen“ – Alexander Nikolai

Was ist Ihre Vision für den zweiten Bezirk?

Ich sehe die Leopoldstadt als Bildungsbezirk ganz weit vorne. Kinder können hier von der Krabbelstube, über die Volks- und Mittelschule und Gymnasien, bis hin zu Universität Bildung genießen. Die Kinder bzw. Jugendliche müssen dafür nicht den Bezirk verlassen. Die zweite gute Nachricht ist, dass wir sehr darauf achten, dass wir alle Bildungseinrichtungen ausbauen und sanieren und wo Bedarf ist auch neue entstehen lassen. Wir müssen den öffentlichen Verkehr ausbauen. Hierbei haben wir in den vergangenen Jahren großartige Resultate erzielt und werden das noch weiter vorantreiben. Ich möchte, dass die Leopoldstadt noch gesünder und sportlicher wird. Dazu zählen etwa Fitnessgeräte in Parks, die allen Bewohnern niederschwellig und kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen. Zu wenige Kassenärzte sind ein großes Thema, vor allem im Bereich der Kinder- und Frauenärzte. Hier sind wir ganz besonders dahinter.

Warum sollte man am 11. Oktober die SPÖ wählen?

Wir sind einer der verlässlichsten Partner. Wir reden nicht nur darüber, sondern handeln auch danach. Die SPÖ ist für alle da, die in der Leopoldstadt leben, bewegen und Freude haben und nicht nur für vereinzelte Gruppen. Wir sind engagiert, sozial und immer für die Bürger da.