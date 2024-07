Alles wegen Piksi? Dusan Tadic soll Karriere beendet haben

In einer überraschenden Wendung innerhalb der Fußballwelt hat sich Dusan Tadic, der 35-jährige Kapitän der serbischen Fußballnationalmannschaft, dazu entschieden, seine internationale Karriere zu beenden.

Diese Information, zunächst durch Berichterstattungen des Telegraf bekannt geworden, wartet noch auf eine offizielle Bestätigung. Tadic, ein erfahrener Offensivspieler, hat anscheinend beschlossen, seine Laufbahn im Nationalteam zu beenden, wobei spekuliert wird, dass Differenzen mit dem Nationaltrainer Dragan Stojkovic zu diesem Entschluss geführt haben könnten.

Besonders kritisch äußerte sich Tadic nach der Niederlage Serbiens gegen England, als er seinen Unmut darüber zum Ausdruck brachte, nicht in der Startelf berücksichtigt worden zu sein. Er positionierte sich selbst als besten Spieler des Teams und erwähnte auch seine Enttäuschung über die begrenzte Spielzeit im entscheidenden Match gegen Dänemark, in welchem Serbien die notwendige Siegchance verpasste. Dabei zog Tadic Vergleiche mit Luka Modric und betonte, dass dieser trotz eines Altersunterschieds von drei Jahren in der kroatischen Nationalmannschaft weiterhin eine unverzichtbare Rolle spiele.

Stojkovics Aussagen möglicher Wendepunkt

Möglicherweise haben auch Aussagen Stojkovics nach dem Finale der Europameisterschaft zu Tadics Entscheidung beigetragen. Stojkovic lobte damals das vorbildliche Verhalten der Kapitäne Harry Kane und Álvaro Morata nach ihrer Auswechslung und hob hervor, wie wichtig es sei, den Teamgeist nicht durch individuelle Egos zu gefährden. Solche Worte könnten bei Tadic für zusätzlichen Unmut gesorgt haben, wenn sie als indirekte Kritik an seiner Person verstanden wurden.

Beeindruckende Karriere

Tadic, derzeit Spieler bei Fenerbahçe, startete seine Karriere in der serbischen Nationalmannschaft im Jahr 2008. Während seiner beeindruckenden 16 Jahre im Team absolvierte er 111 Spiele und erzielte 23 Tore. Sein Rücktritt markiert das Ende einer Ära für Serbien und hinterlässt eine Lücke, die nur schwer zu füllen sein wird.