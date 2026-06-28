KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Ermittlungen

Als Krankenschwester verkleidet: Frau entführt Neugeborenes aus Spital

Als Krankenschwester verkleidet: Frau entführt Neugeborenes aus Spital
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein sieben Tage altes Baby, eine falsche Krankenschwester – und ein Fund, der Lüdenscheid in Atem hält.

In der nordrhein-westfälischen Stadt Lüdenscheid hat eine unbekannte Frau ein Neugeborenes aus einem Krankenhaus entwendet. Die Polizei wertet den Vorfall als Kindesentziehung. Das Klinikpersonal erstattete in der Zwischenzeit eine Vermisstenanzeige.

Aus dieser Anzeige geht hervor, dass sich die Unbekannte als Krankenhauspersonal ausgegeben hatte und das Neugeborene unter einem Vorwand an sich brachte. Sie war dabei mit einem hellblauen Kittel bekleidet. Deutschen Medienberichten zufolge holte sie den Säugling am Samstag unter diesem Vorwand aus seinem Zimmer.

Säugling gefunden

Gefunden wurde der Bub schließlich in einem Nebenraum eines Parkhauses in Lüdenscheid. Wie das Portal come-on.de am Samstagabend berichtete, entdeckte eine Familie den nackten Säugling auf einer Stufe. Die Familie alarmierte die Polizei, die rasch vor Ort eintraf.

Rettungskräfte untersuchten den Buben und brachten ihn anschließend zurück ins Krankenhaus. Das sieben Tage alte Kind blieb äußerlich unverletzt und befinde sich den Angaben zufolge in gutem Zustand.

Fahndung läuft

Zur Spurensicherung sperrte die Polizei Teile des Parkhauses ab. Unter anderem werden Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet. Zu den genauen Hintergründen der Tat lagen am späten Samstagabend noch keine Erkenntnisse vor.

Die Behörden fahnden nun nach einer Frau im geschätzten Alter zwischen Mitte 20 und Anfang 30. Personen, die die Unbekannte beim Verlassen des Krankenhauses oder in der Lüdenscheider Innenstadt beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Ermittlungen
Als Krankenschwester verkleidet: Frau entführt Neugeborenes aus Spital
| Eskalation
Iran bricht Waffenruhe – Trump droht mit totaler Vernichtung
| Rettungseinsatz
Gartenschlauch lag in der Sonne: Siebenjähriger erleidet schwere Gesichtsverletzungen
| Gruppenphase
Sucic-Traumtor reichte fast nicht: Vlasic rettet Vatreni
| Aufstieg
Wahnsinn in der Nachspielzeit: Kalajdzic schießt Österreich in die nächste Runde
MEHR AKTUELLE NEWS