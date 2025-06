Alsergrund: Hier sorgen Bauarbeiten für Straßensperrungen

In der Alserbachstraße werden seit Februar 2025 Wasserrohre abschnittsweise erneuert, um die Wiener Wasserversorgung nachhaltig zu sichern. Anfang Juni 2025 beginnt ein neuer, verkehrswirksamer Bauabschnitt.

Die Rohrerneuerung durch die Stadt Wien – Wiener Wasser erfolgt bis voraussichtlich Ende Juli 2025 in der Alserbachstraße zwischen Liechtensteinstraße und Nußdorfer Straße. Dadurch kommt es ab Mittwoch, den 4. Juni, zur temporären Sperre der Alserbachstraße zwischen der Liechtensteinstraße und der Nußdorfer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Stadtauswärts ist die Alserbachstraße uneingeschränkt befahrbar.

Nach Abschluss der Rohrerneuerung werden der Baubereich und die Verkehrsmaßnahmen an die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau übergeben, um eine durchgehende Top-Radverbindung vom Donaukanal bis zum Gürtel zu bauen. Ab Oktober 2025 soll die Alserbachstraße wieder in beide Richtungen befahrbar sein.

Details der Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen bei Sperre der stadteinwärtigen Fahrspur. Diese Verkehrsmaßnahme wird in der Nacht von Dienstag, den 3. Juni 2025, auf Mittwoch, den 4. Juni 2025 eingerichtet. Der Verkehr, von der Alserbachstraße kommend, wird über die Liechtensteinstraße und Viriotgasse zur Nußdorfer Straße umgeleitet.

Die Verkehrsführung der Buslinie 40A in Fahrtrichtung Döblinger Friedhof sowie des Nachtbusses N38 in Fahrtrichtung Grinzing ändern sich ebenfalls. Die Haltestellen Berggasse, Bauernfeldplatz, Nußdorfer Straße, Alserbachstraße und Canisiusgasse werden vorübergehend aufgelassen. Es werden Ersatz-Haltestellen errichtet. Weiters ist die Zufahrt zur Pfluggasse über die Alserbachstraße während dieser Bauphase nur für Einsatz- und Baufahrzeuge möglich. Stadtauswärts, in Fahrtrichtung Roßauer Lände, bleibt der Verkehr aufrecht.

Top-Radverbindung vom Gürtel bis zum Donaukanal

Die Alserbachstraße und in weiterer Folge die Fuchsthallergasse zählen zum Wiener Hauptradverkehrsnetz und sind hochfrequentierte Radrouten,die den Gürtel (U6 Station Währinger Straße) und die Lände am Donaukanal (U4 Station Friedensbrücke) verbinden. In der Alserbachstraße gab es bislang nur schmale Mehrzweckstreifen für Radfahrer*innen. Seit April 2025 wird an der Errichtung eines baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweges gearbeitet. Begonnen wurde mit den Arbeiten ab der Spittelauerlände. Der komfortable, sichere Radweg führt künftig bis zur Markthalle, zwischen Boltzmanngasse und Nußdorfer Straße wird es aufgrund der Platzverhältnisse auf beiden Seiten einen Ein-Richtungs-Radweg geben. Mit Fertigstellung des neuen Top-Radweges gibt es dann eine zentrale, wichtige Rad-Verbindung vom Gürtel bis zum Donaukanal.

Einrichtung der Verkehrsmaßnahme: In der Nacht von 03.06.2025 auf 04.06.2025

Voraussichtliches Ende der genannten Arbeiten: Oktober 2025