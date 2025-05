AMS-Geschäftsstellen werden österreichweit geschlossen

Das Arbeitsmarktservice (staatliche Arbeitsvermittlungsagentur Österreichs) stellt heute österreichweit seinen Betrieb ein. Sämtliche 15 Wiener Geschäftsstellen bleiben geschlossen. Auch die digitalen Dienste des AMS sind nicht verfügbar.

Hintergrund ist eine umfassende IT-Umstellung. Der reguläre Betrieb soll ab Montag wieder aufgenommen werden. Die technische Modernisierung dient der Verbesserung der Geschäftsprozesse. Künftig werden in den Profilen der Arbeitssuchenden neben der Berufsbezeichnung auch deren Kompetenzen erfasst, was die Vermittlung effizienter gestalten soll.

Das 23 Millionen Euro umfassende IT-Modernisierungsprojekt soll nicht nur die kompetenzbasierte Vermittlung verbessern, sondern führt auch einen KI-gestützten Matching-Algorithmus ein, wie Andreas Liedl, Abteilungsleiter für technisches Informationsmanagement beim AMS, erklärt. In Oberösterreich, wo das neue System seit Februar 2025 in einer Pilotphase läuft, konnte die Vermittlungsquote bei digitalen Berufen bereits um 18 Prozent gesteigert werden. Parallel dazu übt der ÖGB Kritik an den für 2026 geplanten Kürzungen beim AMS-Personal.

Umfassende Wartungsarbeiten

Auf der AMS-Website wird über die Einschränkungen informiert: „Aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten stehen unter anderem eJob-Room, e-AMS-Konto, alle jobs sowie unsere ServiceLine von 08.05. 17.00 Uhr bis einschließlich 11.05. nicht zur Verfügung.“ Während dieser Zeit ist weder die persönliche noch die telefonische oder digitale Arbeits- und Personalsuche möglich.

Fristen und Ansprüche

Die Betriebsunterbrechung kann sich auch auf bestehende Termine und Fristen auswirken. Das AMS gibt jedoch Entwarnung: Sollte eine Arbeitslosenmeldung oder ein Antrag auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung nicht fristgerecht erfolgen können, wird der Anspruch rückwirkend zum 9.5. anerkannt. Voraussetzung dafür ist, dass die Meldung beziehungsweise der Antrag spätestens am Montag, dem 12.05.2025, nachgeholt wird.

Zudem müssen laut AMS alle Anspruchsvoraussetzungen bereits am 9.5.2025 erfüllt gewesen sein.