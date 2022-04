AMS-Vorstand Kopf plant große Änderung beim AMS

Seit dem Launch von den vielfältigen Quellen von “alle jobs”-Jobsuchmaschine wurden mehr als 53 Millionen Seitenansichten und mehr als 4 Millionen Besuche registriert.

“Wir sind hocherfreut über den großen Erfolg von ‘alle jobs’, welches in einem Jahr zur wohl größten Jobsuchmaschine Österreichs herangewachsen ist. Mein Dank gilt den Kollegen im AMS und dem Bundesrechenzentrum, die an der Entwicklung beteiligt waren und sind. Allen arbeitsuchenden Personen – egal ob arbeitslos oder veränderungswillig – aber auch allen Unternehmen mit offenen Stellen kann ich nur empfehlen: Nutzen Sie das AMS-Angebot ‘alle jobs’ und unsere Job App”, sagt der Vorstand des AMS Österreich, Dr. Johannes Kopf.

Der schnelle Zugang zu “alle jobs” ist gratis und barrierefrei. Außerdem bietet sie zusätzliche Funktionen wie etwa Jobalarme oder Trefferlisten auf einer Karte. Die Website wird ständig aktualisiert, wo auch ein Filter eingebaut wird.

Aufgrund der Ukrainekrise kann man auf der Suchmaschine alle Infos auf Deutsch, Russisch, Ukrainisch und Englisch finden. Personen können dann Formulierungen wie, “Wir freuen uns über Bewerbungen von geflüchteten Menschen aus der Ukraine. / We look forward to receiving applications from Ukrainian refugees. / Mi duzhe radi zajavkam na robotu vid bizhenciv z Ukraini.” finden und benutzen.

Quelle: Heute-Artikel