An diesem Verhalten erkennt man einen Psychopathen!

Psychopathische Züge betreffen mehr Menschen als vermutet. Experten schätzen, dass zwischen ein und vier Prozent der Bevölkerung entsprechende Merkmale aufweisen – in Deutschland entspricht das mindestens 840.000 Personen.

Was zunächst alarmierend klingt, bleibt im Alltag oft unbemerkt. Die Betroffenen sind häufig in Führungspositionen anzutreffen oder prägen toxische Beziehungsdynamiken. Ihre Fähigkeit zur Manipulation ist so ausgeprägt, dass sie entweder lange unerkannt bleiben oder bei ihren Mitmenschen erheblichen emotionalen und materiellen Schaden anrichten können.

Typische Verhaltensmuster

Es gibt charakteristische Anzeichen, die auf psychopathische Persönlichkeitsstrukturen hindeuten. Zu den typischen Verhaltensmustern zählt eine auffällige Impulsivität, gepaart mit mangelnder Selbstkontrolle in verschiedensten Lebenssituationen. Ebenso kennzeichnend ist ein unstillbares Verlangen nach unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung.

Psychopathen suchen kontinuierlich nach neuen Reizen und dem nächsten Adrenalinstoß. Besonders auffällig ist ihre emotionale Distanziertheit – sie zeigen kaum Einfühlungsvermögen und scheinen am Wohlergehen anderer desinteressiert. Nach Fehlverhalten fehlt typischerweise jegliches Schuldbewusstsein. Stattdessen ignorieren sie ihre Verfehlungen oder schieben die Verantwortung auf andere ab.

Fachliche Einordnung

„Von einer Persönlichkeitsstörung – ‚Psychopathie‘ – kann man dann sprechen, wenn sich aus all diesen Aspekten eine Art Muster ergibt und diese auch etwas höher ausgeprägt sind, als beim Durchschnitt“, erklärt der Professor und Fachbereichsleiter Psychologie, Dominik Schwarzinger, gegenüber dem SWR (Südwestrundfunk).