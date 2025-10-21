So fasst Ladendetektiv Diebestrio auf Mariahilfer Straße!

Ein eingespieltes Trio auf Diebestour durch die Mariahilfer Straße – der präparierte Rucksack und die systematische Arbeitsteilung wurden ihnen zum Verhängnis.

Am Montagnachmittag beobachtete ein aufmerksamer Ladendetektiv in einem Geschäft auf der Mariahilfer Straße in Wien-Mariahilf, wie zwei Männer systematisch Waren in einem Rucksack verschwinden ließen. Ohne an der Kassa zu bezahlen, verließen sie das Geschäft, wo bereits ein Komplize wartete. Dieser übernahm umgehend die Beute und verstaute sie in seinem eigenen Rucksack. Der Sicherheitsmitarbeiter alarmierte sofort die Polizei und nahm die Verfolgung der Verdächtigen auf.

Dreiste Beutezüge

Die dreisten Diebe setzten ihren Beutezug unbeirrt fort. Der Detektiv konnte beobachten, wie zwei der Männer in ein nahegelegenes Lebensmittelgeschäft gingen und dort nach demselben Muster vorgingen: Waren einpacken, Kassa umgehen, draußen dem dritten Mann übergeben. Die eingespielten Handgriffe deuteten auf ein routiniertes Vorgehen hin.

Polizeiliche Festnahme

Als das Trio anschließend ein drittes Geschäft ansteuerte, schloss sich der Kreis. Unmittelbar nach Verlassen des Ladens wurden die drei Männer von eintreffenden Polizeibeamten gestellt. Bei der Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte einen speziell präparierten Rucksack, gefüllt mit diversen Fleisch- und Wurstwaren sowie Süßigkeiten.

Die Beamten nahmen einen 32-jährigen Österreicher sowie zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 27 und 44 Jahren fest.