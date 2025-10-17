Einbruchsserie mit fünfstelligem Schaden: Täter in Tirol gefasst

Zehn Einbrüche, mehrere Bundesländer, ein Täter: Die Polizei Friedberg konnte einen 26-jährigen Serieneinbrecher in Tirol festnehmen und nach Eisenstadt überstellen.

Nach einer Serie von Einbrüchen in mehreren Bundesländern kann die Polizeiinspektion Friedberg in der Steiermark einen Ermittlungserfolg verzeichnen. Ein 26-jähriger Verdächtiger wurde gefasst.

Die Ermittler konnten dem Mann insgesamt zehn Einbruchsdiebstähle im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und im Südburgenland nachweisen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt erfolgte die Festnahme des Verdächtigen in Tirol, von wo er in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt wurde.

Früherer Vorfall

Bereits im Mai gelang es den Beamten, einen rumänischen Staatsbürger zu identifizieren, der in der Nacht zum 24. Mai unbefugt auf ein Firmengelände eingedrungen war und dort diverse Arbeitsgeräte entwendet hatte. Bei diesem Verdächtigen handelt es sich laut Polizeiangaben ebenfalls um einen 26-Jährigen.

Der Beschuldigte legte zu einem Teil der ihm vorgeworfenen Straftaten ein Geständnis ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der durch die Einbruchsserie verursachte Sachschaden beläuft sich nach Informationen der Landespolizeidirektion Steiermark auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.