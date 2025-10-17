Zehn Einbrüche, fünfstelliger Schaden: Rumäne hinter Gittern

Nach einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde ein 26-jähriger Rumäne in Tirol festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt. Der Mann zeigt sich bei den Vernehmungen teilweise geständig. Die Ermittlungen ergaben, dass er für insgesamt zehn Einbruchsdiebstähle verantwortlich sein dürfte, die sowohl im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld als auch im Südburgenland verübt wurden.

Hoher Schaden

Der durch die Einbruchsserie entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Den Ermittlern gelang der Durchbruch, nachdem Ende Mai auf einem Firmengelände in Friedberg mehrere Arbeitsgeräte entwendet worden waren.

In der Folge konnte der 26-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert werden.