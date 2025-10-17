Schock nach Gassigehen: Ex-Partner lauert betrunken im Schlafzimmer

Kurz war sie mit dem Hund draußen, bei der Rückkehr lag ihr betrunkener Ex im Bett. Was als unerlaubtes Eindringen begann, endete mit Drohungen und Polizeieinsatz.

Eine 46-jährige Wienerin alarmierte die Polizei, nachdem sie bei ihrer Heimkehr ihren betrunkenen Ex-Partner in ihrer Wohnung entdeckt hatte. Der 64-Jährige hatte sich während ihrer kurzen Abwesenheit Zugang verschafft und lag alkoholisiert in ihrem Bett. Als die Frau am Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr mit ihrem Hund Gassi ging und dabei die Wohnungstür in Wien-Penzing nur angelehnt ließ, nutzte der Mann offenbar die Gelegenheit. Bei ihrer Rückkehr forderte sie ihn zum Verlassen der Wohnung auf, woraufhin er sie bedrohte.

Polizeiliche Maßnahmen

Beamte der Polizeiinspektion Leyserstraße nahmen den Mann vorübergehend fest und verhängten umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn. Im Verhör stritt der 64-Jährige die Vorwürfe ab und behauptete stattdessen, seine ehemalige Partnerin habe ihn eingelassen, da er das Gespräch mit ihr gesucht habe.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete an, den Mann auf freiem Fuß anzuzeigen.