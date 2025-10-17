Von Schulkindern bis Senioren: Nadeln klappern für Bedürftige

Nadeln klappern für den guten Zweck: 150 Menschen häkelten gemeinsam wärmende Stücke für Bedürftige – darunter eine Schulklasse und Bewohner eines Pflegewohnhauses.

An einer Charity-Aktion am Freitag nahmen 150 Menschen teil, die gemeinsam Hauben, Schals und Decken häkelten. Diese wärmenden Stücke werden über die Caritas an bedürftige Personen verteilt. Wiens Caritas-Direktor Klaus Schwertner betonte die tiefere Bedeutung der Aktion: „Wir häkeln heute nicht nur Hauben oder Schals – wir häkeln ein Stück Geborgenheit.“ Für viele armutsbetroffene Menschen ist es ein Zeichen, dass jemand an sie denkt.

Vielfältige Teilnehmer

Unter den Teilnehmern befand sich auch eine Schulklasse des Vereins „Superar“, der Kindern kostenlose musikalische Bildung ermöglicht und Musik- sowie Tanzausbildung fördert. Die Schülerinnen und Schüler bereicherten die Veranstaltung nicht nur mit ihren Häkelkünsten, sondern auch mit Gesangseinlagen. Auch Bewohnerinnen und Bewohner eines Caritas-Pflegewohnhauses waren im Carla Mittersteig in Wien-Margareten anwesend.

Wer die Initiative unterstützen möchte, kann selbst gehäkelte Stücke bis Ende Oktober in den Carla-Filialen am Mittersteig, am Stephansplatz und im Carla Nord sowie in der Caritas-Zentrale in Wien-Döbling abgeben.