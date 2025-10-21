Cobra sprengt Drogennest: Nachbarn in Kemeten aus Schlaf gerissen

Maskierte Cobra-Beamte, zersplitterte Türen und ein Verdächtiger auf freiem Fuß – hinter dem nächtlichen Großeinsatz in Kemeten steckt ein brisanter Drogenverdacht.

In den frühen Morgenstunden führten Spezialeinheiten der Polizei eine Hausdurchsuchung in einem Mehrparteienhaus in Kemeten durch. Der Einsatz erfolgte aufgrund eines Verdachts auf Drogenhandel. Etwa zehn maskierte Beamte der Sondereinheit Cobra verschafften sich mit speziellen Werkzeugen Zugang zur mehrfach gesicherten Wohnungstür. Nach Festnahme und Befragung wurde der Beschuldigte auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen dauern an. Staatsanwältin Petra Bauer bestätigte: „Es kam zu einer Hausdurchsuchung. Die Erhebungen im Zusammenhang mit Drogen laufen noch.“

Bewohner des Hauses wurden durch laute Geräusche und Stimmen aus dem Schlaf gerissen. Eine Anwohnerin berichtete: „Ich bin durch das Gepolter aus dem Schlaf gerissen worden. Auch meine Kinder wurden wach und kamen ängstlich zu mir.“ Als sie nachsehen wollte, entdeckte sie zahlreiche Polizeifahrzeuge auf einem nahegelegenen Parkplatz.

Weitere Polizeiaktionen

Nach Angaben von Zeugen soll es weitere polizeiliche Aktionen zwischen Stegersbach und Oberwart gegeben haben. Die Behörden gaben hierzu keine Stellungnahme ab. Ob ein Zusammenhang mit dem Drogentod eines anderen Mannes besteht, bleibt unkommentiert. Der verdächtige Burgenländer stand laut Ermittlern bereits seit längerer Zeit unter polizeilicher Beobachtung.

Nachbarn war der Beschuldigte durch sein auffälliges Verhalten bei Nacht und fragwürdige Besucher bereits aufgefallen. Ende September hatte er zudem illegal Strom bezogen, nachdem der Energieversorger die Versorgung seiner Wohnung eingestellt hatte.

Hoher Sachschaden

Der Sachschaden durch den gewaltsamen Zugriff beläuft sich nach Einschätzung des Vermieters auf etwa 8.000 Euro. Sowohl Tür als auch Türrahmen müssen ersetzt werden, zusätzlich sind Reparaturen an Fassade und Fliesenboden im Vorraum erforderlich.

Die Kosten für diese Instandsetzungsarbeiten muss der angezeigte Burgenländer tragen.