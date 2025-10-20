Arnautović bekommt ein Angebot, Crvena Zvezda zu verlassen!

Zwischen Europa League, Nationalteam-Rekord und einer humorvollen Transferanfrage aus Belgien – Marko Arnautovic findet bei Roter Stern Belgrad langsam seinen Platz.

Marko Arnautovic findet bei Roter Stern Belgrad allmählich seinen Rhythmus, nachdem er im Sommer in die serbische Superliga gewechselt ist. Für den österreichischen Nationalspieler stehen nun wichtige Begegnungen in der Europa League bevor – bereits in vier Tagen gegen Sporting Braga und am 6. November im heimischen „Rajko Mitic“-Stadion gegen OSC Lille. In dieser entscheidenden Phase seiner Eingewöhnung wurde Arnautovic zudem zum Rekordtorschützen der österreichischen Nationalmannschaft, wofür er zahlreiche Gratulationen erhielt, auch von seinen Teamkollegen bei Roter Stern.

⇢ Tränen und Triumph: Arnautovic jagt nach Rekord DIESEN Traum

Cheftrainer Vladan Milojevic setzt darauf, dass der Stürmer im anstehenden Heimspiel des 12. Spieltags gegen FK IMT seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellen kann. Die Partie am Sonntag um 19:30 Uhr bietet Arnautovic die perfekte Gelegenheit, vor den internationalen Herausforderungen gegen Sporting Braga und OSC Lille wieder in Torlaune zu kommen.

Cinels Scherz

Eine amüsante Randnotiz lieferte unterdessen Onur Cinel, Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Mit einem Augenzwinkern verriet er Medienvertretern gegenüber, dass er versucht habe, Arnautovic und David Alaba für seinen belgischen Klub Cercle Brügge zu gewinnen: „Ich habe Arnautovic gefragt, ob er kommt und uns hilft, aber er will noch nicht. Das Gleiche gilt für David Alaba.“ Er zeigt zwar Interesse, aber ich glaube, Cercle kann finanziell noch nicht mit Real Madrid um seinen Vertrag konkurrieren.

⇢ Keine Luft gekriegt“: Tor-Gala katapultiert Arnautovic in Legenden-Status

Diese scherzhafte Bemerkung sorgte in Österreich für einige Reaktionen, nicht zuletzt weil Arnautovic als Schlüsselspieler in Rangnicks Nationalteam gilt und als Symbolfigur jener Generation betrachtet wird, die den österreichischen Fußball zu neuer Stärke geführt hat.

Erfahrener Angreifer

Während Arnautovic bei Roter Stern Belgrad noch nach seiner Bestform sucht, steht seine umfangreiche Erfahrung aus der Bundesliga, Premier League und Serie A außer Frage. Die unterhaltsame Anekdote von Onur Cinel, der nicht nur als Rangnicks Assistent, sondern auch als Cheftrainer bei Cercle Brügge tätig ist, rundet das Bild des routinierten Angreifers ab.