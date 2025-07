Arzt soll zahlreiche Patienten getötet haben

Ein Arzt aus Schleswig-Holstein steht im Fokus der Ermittler. Der Verdacht wiegt schwer: Er soll mehrere vorwiegend ältere Patienten getötet haben.

In Schleswig-Holstein laufen derzeit Ermittlungen gegen einen Mediziner, dem die Tötung mehrerer überwiegend älterer Patienten vorgeworfen wird. Dies gaben die Ermittlungsbehörden in Itzehoe am Dienstag bekannt. Aus taktischen Gründen machten Staatsanwaltschaft und Polizei keine Angaben zur genauen Anzahl der Verdachtsfälle. Der unter Verdacht stehende Arzt stammt Behördenangaben zufolge aus dem Kreis Pinneberg, wobei weitere Details zu seiner Person nicht veröffentlicht wurden.

Forensische Untersuchungen

Die Behörden haben für diesen Fall eine eigens eingerichtete Sonderkommission ins Leben gerufen. Im Rahmen der Untersuchungen wurden bereits mehrere Leichen obduziert und auch Exhumierungen durchgeführt. Die Ermittler überprüfen zudem zurückliegende Todesfälle. Die umfangreichen Nachforschungen und forensischen Untersuchungen werden voraussichtlich noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Darüber hinausgehende Informationen wollen die zuständigen Behörden zum jetzigen Zeitpunkt nicht preisgeben.

Wie aus Medienberichten hervorgeht, wurden die Angehörigen der betroffenen Patienten über die erfolgten Exhumierungen informiert. Zu möglichen Motiven oder der Tötungsmethode äußern sich die Ermittlungsbehörden aus taktischen Gründen nicht. Auch die Frage, ob es sich möglicherweise um Fälle unerlaubter aktiver Sterbehilfe handeln könnte, bleibt vorerst ungeklärt.

Rechtliche Einordnung

Staatsanwaltschaft und Polizei unterstrichen, dass die Untersuchungen auf Basis eines Anfangsverdachts geführt werden. Ob sich die erhobenen Vorwürfe letztendlich bestätigen, werde erst nach Abschluss der besonders sorgfältig geführten Ermittlungen feststehen. Bis dahin gelte die Unschuldsvermutung.

Nach österreichischem Recht stellt der Anfangsverdacht die niedrigste Verdachtsstufe dar, die zur Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen berechtigt.

