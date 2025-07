Google Maps: So aktiviert ihr die versteckte Präzisions-Funktion

Google Maps erweitert sein Navigationssystem mit Bluetooth-Beacons, um auch in GPS-schwachen Zonen wie Tunneln oder Parkhäusern eine präzise Standortbestimmung zu gewährleisten.

Diese kompakten Geräte liefern exakte Positionsdaten dort, wo Satellitensignale nicht durchdringen können, und bieten damit eine deutlich zuverlässigere Alternative zu den bisher genutzten Bewegungs- und Geschwindigkeitssensoren.

Die Technologie, die ursprünglich bei Waze (von Google übernommene Navigations-App) zum Einsatz kam, ist bereits in zahlreichen Ländern implementiert. Derzeit konzentriert sich die Anwendung der Bluetooth-Beacons auf Tunnelbereiche, doch eine Ausweitung steht bevor. Der Navigationsdienstleister plant, die Technologie künftig auch in Bahnhöfen, Flughäfen und Einkaufszentren einzusetzen – überall dort, wo architektonische Gegebenheiten den GPS-Empfang einschränken.

Einfache Aktivierung

Android-Nutzer können die neue Funktion mit wenigen Schritten aktivieren: Nach dem Öffnen der Google Maps-App tippen Sie auf Ihr Profilbild in der oberen rechten Ecke. Im erscheinenden Menü navigieren Sie nach unten zu den „Einstellungen“ und suchen in den Navigationsoptionen nach „Bluetooth-Beacons für Tunnel“. Nach Aktivierung dieser Option und Bestätigung der notwendigen Berechtigungen wird das Feature automatisch aktiv, sobald Sie einen entsprechend ausgestatteten Bereich betreten.

Wichtig zu wissen: Die Funktion ist derzeit ausschließlich für Android-Geräte verfügbar – iOS-Nutzer müssen vorerst auf das Feature verzichten. In Deutschland und Österreich ist die Beacon-Technologie bereits in ausgewählten Tunneln nutzbar, auch wenn der flächendeckende Ausbau noch im Gang ist.

Datenschutz beachten

Für die Nutzung der Bluetooth-Beacons muss Google Maps die Berechtigung erhalten, permanent nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung zu suchen. Datenschutzexperten weisen darauf hin, dass durch die dauerhafte Bluetooth-Aktivierung theoretisch Bewegungsprofile erstellt werden könnten. Nutzer sollten daher bewusst abwägen, ob der Navigationskomfort in GPS-schwachen Zonen den potenziellen Eingriff in ihre Privatsphäre rechtfertigt.

Neben dieser Innovation hat Google seinen Kartendienst um ein weiteres praktisches Feature ergänzt, das besonders Radfahrern zugute kommt.