Nach Verschwörungstheorien: Xavier Naidoo plant Konzert-Comeback

Xavier Naidoo plant für Dezember 2025 sein musikalisches Comeback. Die Konzertagentur Live Nation hat ein Konzert unter dem Titel „Bei meiner Seele“ in der Kölner Lanxess Arena für den 16. Dezember angekündigt.

Auf seinem Instagram-Profil verkündete der Soulsänger und ehemaliges Mitglied der Söhne Mannheims: „Xavier Naidoo live mit Band! Am 16.12.2025 spielt Xavier sein einziges Konzert des Jahres in der Lanxess Arena Köln – mit all seinen großen Hits.“ Der Kartenvorverkauf beginnt am 8. Juli.

Umstrittene Vergangenheit

Der Musiker erlebte seinen Durchbruch zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006, als die deutsche Nationalmannschaft seinen Song „Dieser Weg“ in der Umkleidekabine abspielte. In den folgenden Jahren geriet der Künstler jedoch zunehmend in die Kritik. Seine öffentlichen Äußerungen führten zu Antisemitismus- und Rassismusvorwürfen.

Naidoo sorgte für Aufsehen durch gemeinsame Auftritte mit Vertretern der Reichsbürgerszene, verbreitete QAnon-Theorien und positionierte sich während der Corona-Pandemie mit umstrittenen Aussagen.

Öffentliche Entschuldigung

Ein Wendepunkt schien 2022 erreicht, als Naidoo in einem Video einräumte, sich in Verschwörungserzählungen verloren zu haben. „Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue“, erklärte er damals in seiner öffentlichen Stellungnahme.

Diese Abkehr von seinen früheren Positionen könnte als Versuch einer Neuausrichtung seiner öffentlichen Wahrnehmung verstanden werden.

Gespaltene Reaktionen auf Comeback

Die Ankündigung des Bühnencomeback von Naidoo wird in der Öffentlichkeit kontrovers aufgenommen. Unter seinem Ankündigungspost auf Instagram zeigen sich zahlreiche Fans erfreut über die Rückkehr des Sängers, während andere Nutzer die Glaubwürdigkeit seiner Entschuldigung in Frage stellen.

In Kommentarspalten und sozialen Medien wird deutlich, dass viele Menschen seine früheren Aussagen nicht vergessen haben. Die angestrebte Neuausrichtung seiner öffentlichen Wahrnehmung nach der Entschuldigung von 2022 scheint in Teilen der Öffentlichkeit noch nicht vollständig angekommen zu sein.