Auto rast in Lokal – Mehrere Verletzte

Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf dem Stadtplatz von Mittersill im Salzburger Pinzgau.

Wie die „Salzburger Nachrichten“ berichten, fuhr ein Auto unerwartet in den Gastgarten eines Lokals und verletzte dabei mehrere Menschen.

Unfallhergang und Verletzte

Ersten Polizeiberichten zufolge verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus in den gut besuchten Gastgarten, obwohl an dieser Stelle eine Kurve ist. Die erschreckenden Folgen dieses Ereignisses: Drei Personen wurden schwer verletzt, drei weitere erlitten leichtere Verletzungen. Alle Verletzten wurden umgehend in die umliegenden Krankenhäuser Schwarzach und Zell am See transportiert.

Rettungsmaßnahmen und Unterstützung

Der Unfall löste einen Großeinsatz am Mittersiller Stadtplatz aus. Das Rote Kreuz war mit sechs Rettungswägen und zwei Notärzten im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen und zu stabilisieren. Zudem wurde ein Kriseninterventionsteam hinzugerufen, um die vielen geschockten Augenzeugen zu betreuen, die das Unglück miterlebt hatten.

Ermittlungen der Polizei

Die genauen Ursachen und Umstände des Vorfalles werden noch untersucht, jedoch geht die Polizei derzeit von einem Unfall aus. Die Ermittlungen laufen und sollen klären, warum der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und geradewegs in den Gastgarten raste.