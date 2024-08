Österreich: Dieselpreise so günstig wie heuer noch nie!

Am Samstag wurde der Dieselpreis in Österreich auf den bisher tiefsten Stand des Jahres 2024 gesenkt. Daten der Regulierungsbehörde E-Control, basierend auf dem Stand vom 24. August, bestätigen einen historischen Tiefstand. Auch der Preis für Superbenzin hat merklich nachgegeben, bleibt jedoch über dem Niveau von Januar dieses Jahres.

Mit einem Durchschnittspreis von 1,504 Euro pro Liter war Diesel am 24. August so günstig wie noch nie in diesem Jahr. Der bisherige Höchstpreis für Diesel wurde am 14. Februar, dem Aschermittwoch, erreicht, als der Liter 1,739 Euro kostete.

Günstiger Superbenzin

Für Superbenzin zahlten die Autofahrer am vergangenen Samstag im Schnitt 1,513 Euro pro Liter. Nur an sieben Tagen war Superbenzin im Jahr 2024 billiger, mit einem Tiefstwert von 1,484 Euro pro Liter am 1. Januar. Der bisher teuerste Tag für Superbenzin war der 18. April, als der Literpreis bei 1,709 Euro lag.

Der August könnte zum günstigsten Monat für Diesel im Jahr 2024 werden, mit einem bisherigen Monatsdurchschnitt von 1,550 Euro pro Liter. Für Superbenzin war der Januar 2024 der günstigste Monat, mit einem durchschnittlichen Vier-Wochen-Preis von 1,534 Euro.

Europaweiter Vergleich der Treibstoffpreise

Ein Blick auf die EU-weit günstigsten Dieselpreise zeigt Malta mit 1,210 Euro pro Liter, Bulgarien mit 1,299 Euro und Litauen mit 1,397 Euro (Stand 19. August). In Österreich lag der Dieselpreis am vergangenen Montag bei 1,558 Euro pro Liter. Die höchsten Dieselpreise in der EU zahlten Autofahrer in Italien (1,698 Euro), Irland (1,694 Euro) und Finnland (1,680 Euro).

Die niedrigsten Superbenzinpreise wurden in Bulgarien (1,317 Euro pro Liter), Malta (1,340 Euro) und Litauen (1,454 Euro) verzeichnet. Dänemark (2,006 Euro), die Niederlande (1,956 Euro) und Griechenland (1,849 Euro) hatten die höchsten Preise. Österreich bewegte sich mit 1,564 Euro pro Liter für Superbenzin im Mittelfeld (Stand 19. August).