Auto rast in Menschenmenge: Kinderwagen erfasst – mehrere Schwerverletzte (FOTO)

Ein Mercedes G-Klasse rast in Stuttgart in eine Menschengruppe. Mehrere Personen wurden verletzt, darunter offenbar auch eine Frau mit Kinderwagen.

In der Stuttgarter Innenstadt ist ein Fahrzeug in mehrere Fußgänger gerast. Der Vorfall ereignete sich am späten Nachmittag gegen 17:50 Uhr an der stark frequentierten Kreuzung der Bundesstraße 27 und der Olgastraße. Ein Mercedes G-Klasse fuhr im Bereich der Charlottenstraße an einem Fußgängerüberweg nahe der Stadtbahn-Haltestelle Olgaeck in eine Gruppe von Passanten. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Augenzeugenberichten zufolge wurde auch eine Frau mit Kinderwagen von dem massiven Geländefahrzeug erfasst. Aufnahmen vom Unfallort zeigen einen demolierten Kinderwagen, der auf den Gleisen der Stadtbahn liegt. Die Opferzahl ist derzeit noch unklar – zunächst war von drei, später von sechs Verletzten die Rede.

Verletzte und Einsatz

Eine Polizeisprecherin erklärte gegenüber BILD: „Die genaue Anzahl steht noch nicht fest. Es gab auch Schwerverletzte.“ An der Unfallstelle kümmern sich Sanitäter um die Verletzten. Der Fahrer des Mercedes wurde von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen.

Feuerwehr und Rettungsdienste sind mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Umgebung der Kreuzung wurde weiträumig abgesperrt, der Betrieb der Stadt- und U-Bahnlinien vorübergehend eingestellt.

Hintergrund unklar

Ob es sich um einen gezielten Angriff oder einen Unfall handelt, ist bislang nicht geklärt. Die Polizeisprecherin sagte zu BILD: „Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen.“