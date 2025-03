Auto rast in Menschenmenge: Mehrere Verletzte und ein Toter

Ein Auto rast in Mannheim in eine Menschenmenge und verletzt mehrere Personen. Die Innenstadt ist abgesperrt, die Polizei ermittelt unter Hochdruck.

Am Montag ereignete sich in Mannheim ein dramatischer Zwischenfall, als ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge fuhr. Der Vorfall geschah kurz nach Mittag und führte zu mehreren Verletzten, wie die Polizei bestätigte. Über die genauen Umstände machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben. In der Folge wurde die gesamte Innenstadt abgesperrt, und schwer bewaffnete Polizisten sicherten den Einsatzort.

Die Polizei äußerte in einer ersten Stellungnahme: „Weitere Angaben zur Art bzw. Schwere der Verletzungen und zum Unfallhergang können derzeit noch nicht gemacht werden.“ Aufgrund der unklaren Situation wurde die Bevölkerung gebeten, das Gebiet um die Obere Riedstraße zu meiden.

Fahrzeugdetails

Laut Berichten von „Mannheim24“ handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen SUV, der vom Paradeplatz aus in Richtung Wasserturm in die Menge raste. Aktuellen Informationen zufolge gibt es mindestens ein Todesopfer. Ein Reporter der dpa berichtete, dass am Tatort Trümmer zu sehen waren und mindestens eine Person unter einer Plane lag.