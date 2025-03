Termin steht fest: Trauerfeier für Sasa Popovic in Belgrad

Die Grand Produktion plant eine Gedenkfeier für Sasa Popovic im Sava Zentrum in Belgrad. Zahlreiche Prominente erweisen ihm die letzte Ehre.

Details zur Gedenkfeier

Die Grand Produktion hat eine Gedenkfeier zu Ehren von Sasa Popovic angekündigt, die am Donnerstag, den 6. März, um 10 Uhr im Kongresssaal des Sava Zentrums in Belgrad stattfinden wird. Im Anschluss daran, um 12 Uhr, wird die Familie auf dem Bezanija-Friedhof in Belgrad Beileid entgegennehmen.

Die Totenmesse ist für 13:45 Uhr geplant, gefolgt von der Beerdigung um 14:30 Uhr.

Prominente Anteilnahme

Sasa Popovic verstarb am 1. März 2025 nach einem kurzen, aber schweren Kampf gegen Magenkrebs. Er verbrachte die letzten neun Monate seines Lebens in einer Klinik in Paris.

Zahlreiche prominente Persönlichkeiten, darunter die serbischen Sängerinnen Lepa Brena und Ana Bekuta sowie der Musiker Dragan Stojkovic Bosanac, erwiesen ihm die letzte Ehre.