Sasa Popovic: Musikalische Highlights, Zvezde Grada ausgesetzt, Begräbnistermin fix

Die serbische Musikszene trauert um Sasa Popovic. Der Gründer der „Grand“ Produktion hinterlässt ein beeindruckendes musikalisches Erbe.

Sasa Popovic, eine prägende Figur der serbischen Musiklandschaft, ist nach einem langen Kampf gegen eine schwere Krankheit verstorben. Als Gründer der „Grand“ Produktion und kreativer Kopf hinter vielen musikalischen Erfolgen, hat er einen unauslöschlichen Eindruck in der Branche hinterlassen. Heute Abend verabschieden sich Familie, Freunde und zahlreiche Vertreter der Musikszene von ihm.

Popovic war nicht nur der Gründer einer der erfolgreichsten Produktionsfirmen, sondern auch eine Schlüsselfigur bei der Entstehung einer neuen Musikrichtung. Mit der Band Slatki greh und der Sängerin Lepa Brena schuf er Hits, die die serbische Musikszene nachhaltig prägten. Zu den bekannten Liedern, die er schrieb, gehören „Brojanica“ von Ana Bekuta, „Ucinilo vreme svoje“ von Zlata Petrovic sowie „Ej Seki, Seki“ und „Nezna zena“ von Lepa Brena. Auch eigene Titel wie „Medeni kolaci“ und „Giljam dade“ zählen zu seinem Repertoire.

Seine Neujahrslieder wurden fester Bestandteil des Silvesterprogramms im Fernsehen, das sein Programm ausstrahlte. Sein Beitrag zur Musikindustrie wird als eine der tragenden Säulen in Erinnerung bleiben. Die Lieder von Popovic werden weiterhin Freude bereiten und viele Menschen inspirieren. Obwohl sein Tod das Ende einer Ära markiert, wird sein Vermächtnis zukünftige Generationen weiterhin beeinflussen.

Beerdigung und Gedenken

Die Beerdigung von Sasa Popovic wird am Donnerstag, dem 6. März, in Belgrad stattfinden. Weitere Informationen zur Gedenkfeier und Beerdigung werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. In der Zwischenzeit wurde die Ausstrahlung der Sendung „Zvezde Granda“, die samstags im Fernsehen lief, vorübergehend ausgesetzt.

Der Akkordeonist Mirko Kodic, ein enger Freund von Popovic, teilte nach dessen Tod einige unbekannte Details mit. Popovic, der im Alter von 70 Jahren nach einer kurzen, schweren Krankheit starb, trug denselben Namen wie Kodics verstorbener Sohn. An dem Tag, als Popovic verstarb, hätte Kodics Sohn Aleksandar seinen 34. Geburtstag gefeiert. Kodic berichtete, dass er Popovic nicht kontaktieren konnte, während dieser im Krankenhaus war.

„Wir haben uns gesehen, solange er noch gehen und zu Grand kommen konnte, später, als er im Krankenhaus war, haben wir uns nicht mehr gehört. Ich konnte den Mann nicht anrufen, während er in einer solchen Situation war. Wir waren große Freunde, er war lange mein Direktor“, sagte der Akkordeonist gegenüber Informer.