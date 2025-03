Sasa Popovic: Sein Luxusleben und Erfolge

Sasa Popovic, Ikone der serbischen Unterhaltungswelt, ist mit 70 Jahren verstorben. Sein luxuriöser Lebensstil und seine Investitionen bleiben unvergessen.

Sasa Popovic, eine Schlüsselfigur der serbischen Unterhaltungsindustrie, ist im Alter von 70 Jahren nach einer kurzen, schweren Krankheit verstorben, wie die Produktionsfirma „Grand produkcija“ heute Abend mitteilte. In den letzten Jahren hatte Popovic beträchtliche Summen in luxuriöse Autos und eine Yacht investiert, die an der kroatischen Küste liegt.

Er hatte keine Bedenken, in die Wartung dieser Yacht zu investieren und erklärte einst: „Ich bereue es nicht, Geld für solche Dinge auszugeben, ich liebe es, teure und gute Autos zu besitzen. Und ich kann die Yacht selbst fahren, deshalb habe ich sie gekauft.“

Sein beeindruckender Fuhrpark umfasste mehrere Fahrzeuge, darunter einen BMW i8 für 150.000 Euro. Zuvor hatte er einen Mercedes-Geländewagen für rund 50.000 Euro erworben und besaß ein weiteres Modell, das 10.000 Euro günstiger war. Ein Smart, der etwa 15.000 Euro kostete, war ebenfalls Teil seiner Sammlung, da er praktisch zum Parken war.

Luxuriöse Immobilien

Popovic hatte außerdem Pläne, auf der Avala, einem Berg in Serbien, einen luxuriösen Komplex zu errichten, nachdem er dort Land erworben hatte. Sein Zuhause im Belgrader Stadtteil Bezanijska Kosa strahlte Luxus aus. Das geräumige Haus war mit teuren weißen Möbeln, einem Klavier, einer Bar sowie zahlreichen Kunstwerken und Familienfotos ausgestattet.

Im Garten befand sich ein kleineres Nebengebäude, umgeben von einem schön angelegten Garten mit einem grünen Weg zum Eingang und einer großen Terrasse.

Zusätzlich zu seinem Anwesen in Belgrad besaß Popovic eine Wohnung in Opatija, Kroatien, die er Berichten zufolge für 300.000 Euro gekauft hatte. In sozialen Medien präsentierte er den Luxus seines Anwesens, einschließlich Pool, Terrasse und Meerblick, den er mit Familie und Freunden genoss.

Finanzielle Erfolge

Popovics Gesamteinnahmen beliefen sich in den letzten Jahren auf etwa 10.500.000 Euro, einschließlich der siebeneinhalb Millionen Euro aus dem Verkauf seiner Firma. Im Sommer 2024 arbeitete er intensiv an der neuen Saison und war an der Auswahl von Kandidaten bei regionalen Castings beteiligt.

Allerdings musste er sich zurückziehen und konnte bei den Aufnahmen der ersten Folgen von „Zvezde Granda“ nicht anwesend sein, da er sich nicht in Serbien aufhielt.