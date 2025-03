Spartipps von Briten: Finanzielle Sicherheit durch rigoroses Sparen

Ein Brite namens Samsom spart rigoros, um seine finanzielle Zukunft zu sichern. Er verzichtet auf Luxus, um mit 58 Jahren in den Ruhestand zu gehen.

Der Brite Samsom hat sich einem rigorosen Sparplan verschrieben, um seine finanzielle Absicherung im Alter zu gewährleisten. Berichte über Millionen von Rentnern, die in Armut leben, haben ihn alarmiert und dazu veranlasst, intensiv über seine finanzielle Zukunft nachzudenken. Samsom verzichtet auf überflüssige Ausgaben, meidet Ausgehen, konsumiert keinen Alkohol und bereitet seine Mahlzeiten stets selbst zu.

Sein Ziel ist es, genug Geld zu sparen, um entweder ein Eigenheim zu erwerben oder luxuriöse Reisen durch Europa zu finanzieren. Er plant, mit 58 Jahren in den Ruhestand zu treten – fast ein Jahrzehnt früher als der Durchschnitt – und strebt an, bis dahin eine halbe Million Pfund in seinem Rentenfonds angespart zu haben.

Samsoms Spargewohnheiten entwickelten sich bereits während seiner Studienzeit. „Als ich das erste Mal durch Stipendien vierstellige Beträge auf meinem Konto hatte, beschloss ich, Geld nie als selbstverständlich anzusehen“, erzählte er der britischen Zeitung Metro. Zudem arbeitete er als Studentenbotschafter, was ihm zusätzliches Einkommen verschaffte.

Seine Sparstrategie begann 2015, als er seine erste Rentenerklärung erhielt und entschied, seine Rentenbeiträge zu erhöhen.

Einkommen und Ausgaben

Heute erzielt Samsom ein monatliches Einkommen von über 4.000 Pfund, das sich aus 3.000 Pfund Gehalt, 500 Pfund Zinsen auf Ersparnisse und mindestens 500 Pfund aus Investitionen in unterbewertete Aktien zusammensetzt. Seine monatlichen Fixkosten belaufen sich auf 1.400 Pfund für Miete, Nebenkosten und Lebensmittel, während er 750 Pfund für seine Rente zurücklegt. Den verbleibenden Teil seines Einkommens investiert er in steuerfreie Sparkonten (ISA) und Festgelder.

Samsom räumt ein, dass seine Strategie Opfer erfordert, aber er hält sie für lohnenswert. Zu seinen strikten Regeln zählen keine Restaurantbesuche, minimaler sozialer Kontakt, kein Alkohol und keine Zigaretten sowie der Verzicht auf ein Auto und internationale Reisen. Sein tägliches Menü ist einfach und kostengünstig: Zum Frühstück gibt es Haferbrei – 1 kg für nur 90 Pence –, zum Mittagessen Hähnchen mit Salatblättern, Tomatensandwiches oder Nudeln mit gekochten Eiern und zum Abendessen hausgemachtes Risotto mit gebratenem Hähnchen, Pasta mit Fleisch oder vegetarische Eintöpfe.

Er vermeidet den Kauf von „emotional entwerteten Vermögenswerten“ (EDA) – impulsive Käufe, die emotional getrieben sind und schnell an Wert verlieren. Trotz der Einschränkungen fühlt sich Samsom nicht benachteiligt und genießt ruhige Abende zu Hause mit einer gesunden Mahlzeit und seiner Lieblingsserie. Seine Sparphilosophie überrascht nicht, wenn man die breitere wirtschaftliche Situation betrachtet.

Laut dem Amt für nationale Statistik des Vereinigten Königreichs (ONS) ist finanzielle Vorsorge im Alter besonders wichtig, da die Lebenserwartung steigt und Renten nicht immer ausreichen. Samsom betont, dass die Menschen seine Denkweise verstehen und ihn unterstützen, wenn er teure Ausflüge ablehnt. „Jedes Opfer ist es wert“, sagt er und fügt hinzu, dass finanzielle Sicherheit entscheidend ist, besonders da die Menschen heute länger leben.

Samsom richtet eine Botschaft an alle: „Vielleicht erscheint Ihnen die Rente jetzt nicht wichtig, aber wenn Sie rechtzeitig investieren, wird Ihnen Ihr zukünftiges Ich dankbar sein.“