Ex-Stewardess enthüllt Schattenseiten des Fliegens

Eine Ex-Stewardess enthüllt die Schattenseiten des Fliegens: Diebstähle an Bord sind keine Seltenheit. Passagiere sollten wachsam bleiben.

In der Welt des Reisens wird das Fliegen oft als eine sichere und gut organisierte Erfahrung angesehen. Doch Barbara Bacilieri, eine ehemalige Stewardess, enthüllt, dass die Realität oft anders aussieht. Sie spricht von Herausforderungen, die Passagiere nicht erwarten, wie etwa Diebstähle während des Fluges. Diese können geschehen, wenn Reisende schlafen oder abgelenkt sind, was Dieben die Gelegenheit gibt, in den oberen Gepäckfächern zu stöbern und Wertgegenstände zu stehlen.

Auch Taschen unter den Sitzen sind nicht sicher, da Diebe schnell und unbemerkt zugreifen können. Besonders alarmierend ist, dass es während des Fluges keine Überwachungskameras oder Polizei gibt, die eingreifen könnten, bis das Flugzeug landet.

Herausforderungen für Kabinenpersonal

Obwohl das Kabinenpersonal verdächtiges Verhalten im Auge behält, bleibt die Verhinderung von Diebstählen eine schwierige Aufgabe. Einige Diebe kaufen sogar Tickets allein mit der Absicht, während des Fluges zu stehlen. Fluggesellschaften übernehmen in der Regel keine Verantwortung für verlorene Gegenstände, und es ist nahezu unmöglich, gestohlene Sachen nach der Landung zurückzubekommen. Bacilieri empfiehlt Passagieren, ihre wertvollen Gegenstände stets im Blick zu behalten und wichtige Dokumente sowie Geld immer bei sich zu tragen.

Der Raum über den Sitzen gehört nicht den Passagieren, was oft zu Streitigkeiten führt. Es gibt keine zugewiesenen Plätze für Handgepäck, sodass es vorkommen kann, dass Taschen weiter entfernt vom Sitzplatz verstaut werden müssen. Besonders wenn man in der ersten Reihe sitzt, sollte man das Kabinenpersonal informieren, um die Tasche nach der Landung schnell zu erreichen.

Ein weiteres Missverständnis betrifft die Verantwortung des Kabinenpersonals. Bacilieri stellt klar, dass Stewardessen nicht verpflichtet sind, das Gepäck der Passagiere zu heben. Wenn ein Passagier seine Tasche nicht selbst verstauen kann, sollte er sie als aufgegebenes Gepäck aufgeben. Ausnahmen gibt es für ältere oder gesundheitlich eingeschränkte Passagiere, doch generell hängt es vom Wohlwollen der Besatzung ab, ob sie helfen.

Sollte sich eine Stewardess dabei verletzen, übernimmt die Fluggesellschaft keine Verantwortung. Zum Abschluss betont Bacilieri, dass viele Stewardessen zwar hilfsbereit sind, dies jedoch nicht ihre Pflicht ist. Passagiere sollten sich überlegen, ob sie ihre Tasche selbst heben können, bevor sie andere um Hilfe bitten.