Britin schlief mit über 1.000 verheirateten Männern

Gweneth Lee, die sich als „professionelle Geliebte“ bezeichnet, lebt zwischen London und Kalifornien. Ihr unkonventioneller Lebensstil entfacht hitzige Debatten.

Gweneth Lee, die sich selbst als „professionelle Geliebte“ bezeichnet, lebt abwechselnd in London und Kalifornien und hat durch ihren Lebensstil zahlreiche Debatten entfacht. Obwohl ihr Beruf oft für Verwunderung sorgt, gibt sie bereitwillig Einblicke in ihren Alltag und die Beziehungen zu den Männern, mit denen sie sich einlässt.

In einem Interview erklärt Gweneth, dass viele verheiratete Männer, von Filmproduzenten bis zu Unternehmern, trotz ihrer Ehe nach etwas Neuem suchen. Sie ist überzeugt, dass sie einigen dabei geholfen hat, ihre Ehen zu stabilisieren. Die Hauptursache für die Probleme in diesen Beziehungen sieht sie in der Monotonie.

„Die Männer sind ihrer Frauen, ihrer Körper und der immer gleichen Gespräche überdrüssig. Es ist wie eine Pandemie… Wer möchte schon so viel Zeit mit nur einer Person verbringen? Fast alle verheirateten Männer haben mir gesagt, dass sie aufgrund der Langeweile in ihrer Ehe nach mir gesucht haben“, erläutert sie.

Gweneth erzählt von einer Frau, die trotz der Affäre ihres Mannes in der Ehe blieb, da sie als Elternteam gut funktionierten und die Ehe finanzielle Sicherheit bot, obwohl es an intellektueller und sexueller Kompatibilität mangelte.

„Ich verstehe sie vollkommen. Ein zusätzlicher Liebhaber im Schlafzimmer war ihre einzige Option“, sagt Gweneth.

Herbstliche Affären

Interessanterweise offenbart sie, dass der Herbst die meisten Affären mit sich bringt, da Eltern nach dem Schul- und Universitätsbeginn ihrer Kinder mehr Freizeit haben.

„Ihre Ehemänner behaupten dann, in Meetings zu sein, treffen sich aber in Wirklichkeit mit mir. Ich empfinde keinerlei Schuld für mein Handeln, denn die Verantwortung liegt bei diesen verheirateten Männern, nicht bei mir“, gibt sie zu.

Gweneth hebt hervor, dass verheiratete Männer oft aufmerksamere Partner sind, die kleine Veränderungen wie eine neue Frisur oder ein neues Outfit bemerken. Obwohl sie die Aufmerksamkeit und Komplimente genießt, betont sie, dass sie keine ernsthafte Beziehung mit ihnen anstrebt.

„Wenn ich einen durchschnittlichen Mann wollte, würde ich einfach auf Tinder gehen, dort sind alle durchschnittlich“, äußert sie offen über die beliebte Dating-Plattform.

Zukunftspläne

Nachdem sie selbst einmal verheiratet war, sieht Gweneth die Wahrscheinlichkeit, erneut zu heiraten, als gering an. Ihr idealer Liebhaber wäre ein wohlhabender Mann mit offenem Geist.