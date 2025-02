Beliebte serbische Sängerin hört mit dem Singen auf!

Die serbische Sängerin hat ihren Weg von bescheidenen Anfängen zu einer erfolgreichen Musikkarriere gemacht. Trotz der Tätigkeit ihrer Eltern als Ärzte gehörte ihre Familie nicht zur wohlhabenden Schicht. Diese Erfahrungen prägten ihre Einstellung zu Geld und Konsum. Jetzt sorgt sie mit der Ankündigung, mit dem Singen aufzuhören, für Schlagzeilen.

Aufgewachsen in einer Zeit ökonomischer Unsicherheit, erinnert sich Emina Jahovic daran, dass selbst einfache Dinge wie Tomaten als Luxus galten. Sie erzählt, wie sie als Kind sehnsüchtig den Nachbarn zusah, wenn diese solche seltenen Genüsse erhielten. Die Mutter hatte vorausschauend wichtige Lebensmittel wie Milch und Joghurt für Notzeiten im Gefrierschrank gelagert. Kleidung wurde häufig von ihrer älteren Schwester geerbt, ein Umstand, der ihre Bescheidenheit und Pragmatik prägte.

Bewusster Konsum

Diese Kindheitserfahrungen hatten Einfluss auf Jahovics derzeitigen Lebensstil. Obwohl sie heute über genug finanzielle Mittel verfügt, bleibt sie vorsichtig im Umgang mit Konsum. Sie betont, dass sie zwar gerne einkaufen geht, jedoch nur Dinge erwirbt, die sie wirklich nutzen wird, und vermeidet es, sich im unnötigen Luxus zu verlieren.

Ende der Musikkarriere?

Mit Blick auf ihre Zukunft in der Musikindustrie plant Emina Jahovic eine bedeutende Veränderung. Anstatt weiterhin im Rampenlicht zu stehen, zieht sie in Betracht, sich auf das Schreiben von Songs und die Musikproduktion zu konzentrieren. In einem Interview verriet sie, dass sie sich mit vierzig Jahren nicht mehr auf der Bühne sieht. Diese Entscheidung unterstreicht ihren Wunsch, neue kreative Horizonte zu erkunden und sich der Komposition und Produktion von Musik zu widmen.