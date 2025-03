Ein Buch entfacht hitzige Debatten: Christopher Clarks Werk über die Schuldfrage des Ersten Weltkriegs polarisiert Europa. Ein Schriftsteller aus Sarajevo widerspricht entschieden.

Im Sommer 1914 stand Sarajevo plötzlich im Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit, als das Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand die Welt erschütterte. Die historische Lateiner Brücke, früher nach dem Attentäter Gavrilo Princip benannt, markiert den Ort des Anschlags. Die Identität Princips, ob jugoslawischer Nationalist oder Serbe, bleibt ein kontroverses Thema, besonders in Bosnien.

Diskussion um Princip

Christopher Clarks Buch Die Schlafwandler sorgt in Europa für intensive Diskussionen, da es die Frage der Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs thematisiert. Trotz der allgemeinen Annahme, ein europäischer Krieg sei im Juni 1914 unwahrscheinlich, erlebte die Welt eine beschleunigte Entwicklung in Wirtschaft, Technik und Kultur. Amir Kamba, ein Schriftsteller aus Sarajevo, äußert sich zu Clarks Darstellung von Gavrilo Princip.

Er widerspricht der Sichtweise, Princip sei ein serbischer Nationalist und Terrorist gewesen, und betont dessen Selbstverständnis als Jugoslawe. Kamba erklärt: „Naja, wir stehen genau an der Stelle, wo das 20. Jahrhundert begann, sozusagen, und als Jahrhundert begann so, indem der Fahrer von Franz Ferdinand falsch abgebogen ist, nämlich in diese Straße. Und genau hier stand Gavrilo und hat geschossen.“ Kamba kritisiert, dass Clark Princip mit einem serbischen Nationalisten und Terroristen gleichsetzt und die Jungen Bosnier mit der heutigen Al-Qaida vergleicht. Die Attentäter, darunter Princip, waren junge Idealisten, die von revolutionären Ideen inspiriert wurden und Franz Ferdinand als Besatzer betrachteten.

Serbische Perspektive

In Serbien wird Gavrilo Princip zum 100. Jahrestag des Attentats von Sarajevo zu einer nationalen Figur stilisiert. Geplante Denkmäler in Belgrad und Ost-Sarajevo werden als nationalistische Symbolpolitik interpretiert. Bei einem Besuch in Belgrad sprachen wir mit Historikern, um die serbische Perspektive zu verstehen. Kamba kritisiert, dass die vielfältige Zusammensetzung der Attentäter, zu denen auch ein Kroate und ein Muslim gehörten, oft ignoriert wird.

Diese Gruppe war im Kern sozialrevolutionär. Ein Vergleich der Persönlichkeiten von Franz Ferdinand und Gavrilo Princip zeigt: Franz Ferdinand lehnte die parlamentarische Demokratie, Pressefreiheit und Gleichstellung der Frauen ab, während Princip all dies befürwortete. Die Ereignisse von 1914 müssen im Kontext der kulturellen Blütezeit der Belle Époque gesehen werden, in der das Attentat stattfand.

Amir Kamba warnt davor, den symbolträchtigen Gesten der Politik zu viel Bedeutung beizumessen.