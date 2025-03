Das war Sasa Popovic: Musik-Ikone prägte Balkanszene nachhaltig

Sasa Popovic, Pionier des serbischen Showbusiness, verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit. Sein Vermächtnis prägt die Musiklandschaft bis heute.

Sasa Popovic, eine Schlüsselfigur im serbischen Showbusiness und Gründer von Grand Produktion, verstarb am 1. März 2025 nach einer kurzen, schweren Krankheit. Geboren am 24. April 1954 in Novi Sad, war Popovic in seiner Jugend ein begeisterter Fußballspieler beim Verein Vojvodina. Sein Vater, ein vielseitiger Musiker bei Radio Vojvodina, lenkte ihn jedoch in Richtung Musik und meldete ihn 1964 in einer Musikschule an. Dies legte den Grundstein für seine spätere Karriere in der Musikindustrie.

Popovic gründete 1976 die Volksmusikgruppe „Lira sou“, die später als „Slatki greh“ bekannt wurde und mit der berühmten Sängerin Lepa Brena große Erfolge feierte. Diese Zeit beschrieb er oft als den Höhepunkt seiner Jugend, geprägt von ausverkauften Konzerten und Tourneen durch das ehemalige Jugoslawien. Nach der Auflösung der Band verfolgte Popovic eine Solokarriere und produzierte zwischen 1992 und 1995 vier Alben mit prominenten Gastmusikern.

1998 gründete er zusammen mit Lepa Brena „Grand Produktion„, dessen erste TV-Show im Dezember desselben Jahres auf TV Pink ausgestrahlt wurde. Besonders bekannt wurde Popovic durch den Musikwettbewerb „Zvezde Granda“, der 2004 ins Leben gerufen wurde und viele erfolgreiche Sänger entdeckte. Popovic war das Herzstück der Jury und prägte den Wettbewerb mit seiner markanten Moderation.

Im Jahr 2014 erweiterte er sein Imperium mit dem Fernsehsender „Grand„, der zahlreiche Unterhaltungsprogramme ausstrahlt. Popovic war bekannt für sein Gespür, Talente frühzeitig zu erkennen und zu fördern. Viele heutige Stars verdanken ihm ihre Karriere, da er nicht nur Sänger formte, sondern auch für Unterhaltungsformate sorgte, die Millionen von Zuschauern begeisterten.

Privates Glück

Privat fand Popovic 1996 sein Glück mit der Sängerin Suzana Jovanovic, die er 1997 heiratete. Ihre Ehe galt als besonders harmonisch, und sie wurden Eltern einer Tochter namens Aleksandra. Suzanas Sohn Danijel aus einer früheren Ehe wurde ebenfalls herzlich in die Familie aufgenommen.

Sasa Popovic hinterlässt ein beeindruckendes Vermächtnis in der Musikbranche des Balkans und wird als Visionär und Förderer zahlreicher Karrieren in Erinnerung bleiben.