Balkanlegende Sasa Popovic verstorben

Sasa Popovic, Gründer von Grand Produktion, ist nach schwerer Krankheit verstorben. Sein Erbe in der Musik- und Fernsehbranche bleibt unvergessen.

Sasa Popovic, der visionäre Gründer und Kreativdirektor der serbischen Medienfirma Grand Produktion, ist heute nach einer kurzen und schweren Krankheit verstorben. Geboren am 24. April 1954 in Novi Sad, Serbien, hinterlässt Aleksandar Sasa Popovic ein beeindruckendes Erbe in der Musik- und Fernsehbranche. Über Jahrzehnte hinweg hat er die Musiklandschaft durch die Entdeckung und Förderung zahlreicher Talente geprägt. Er beeinflusst so den Klang und Geist einer ganzen Ära. Seine unerschöpfliche Energie, Hingabe und Kreativität werden in den Liedern, Künstlern und Shows, die er ins Leben rief, fortbestehen. Sein Vermächtnis ist von unschätzbarem Wert und hat die Zeit, in der er lebte, maßgeblich geprägt.

Persönliches Leben

Abseits seines beruflichen Schaffens war Sasa Popovic ein liebevoller Ehemann und Vater. In seiner Familie fand er sein größtes Glück. Gemeinsam mit seiner Frau Suzana und seinen beiden Kindern, Aleksandra und Danijel, verbrachte er glückliche Stunden. Sein Charisma sowie seine unermüdliche Arbeit und Leidenschaft für Musik und Fernsehen haben einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Sein Erbe wird von all jenen weitergetragen, die das Glück hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten, und von all denen, deren Leben er berührte.

Die Details zur Gedenkfeier und Beerdigung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.