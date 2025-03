Jugendlicher schlägt in Klinik zu: Tumulte nach Streit in Wien

Am Yppenplatz in Wien eskalierte ein Streit unter Jugendlichen. Ein verletzter 14-Jähriger griff später im Krankenhaus Polizisten an.

Am Sonntag ereigneten sich am Yppenplatz in Wien-Ottakring turbulente Szenen. Im Anschluss an eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen musste ein 14-jähriger Mongole mit Gesichtsverletzungen, darunter Quetschungen und Prellungen, von Rettungskräften unter Polizeischutz in ein Krankenhaus gebracht werden.

Dort angekommen, attackierte der Jugendliche unerwartet das medizinische Personal sowie eine Polizistin, was zu seiner Festnahme führte, wie die Polizei mitteilte.

Verdächtige in der Nähe

In der Nähe des Yppenplatzes wurden zudem zwei Verdächtige, ein 16- und ein 17-jähriger Österreicher, von der Polizei gestoppt. Beide zeigten sich den Beamten gegenüber unkooperativ und beschimpften sie.

Während seiner Flucht entsorgte der 16-Jährige außerdem mehrere Tabletten, die mutmaßlich illegale Drogen enthielten.