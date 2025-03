Flughafen Wien & Ludwig jubeln: Passagierzahlen treiben Gewinne hoch

Die Flughafen Wien AG verzeichnet im Jahr 2024 Rekordpassagierzahlen und steigende Gewinne. Eine Erhöhung der Dividende sowie neue Investitionen sind geplant.

Im Jahr 2024 erreichte die Flughafen Wien AG einen neuen Rekord bei den Passagierzahlen, was sowohl den Umsatz als auch den Gewinn in die Höhe trieb. Die Erlöse stiegen um 13 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro, während der Nettogewinn um 27 Prozent auf 239,5 Millionen Euro wuchs. Aufgrund dieses Gewinnanstiegs plant der Vorstand, die Dividende je Aktie von 1,32 Euro im Jahr 2023 auf 1,65 Euro im Jahr 2024 zu erhöhen. Für das Jahr 2025 zeigt sich die Flughafen-Wien-Gruppe optimistisch.

„Flughafen Wien ist ein wichtiger Arbeitgeber für die Menschen in und um Wien. Die neuesten Zahlen zeigen deutlich: Er wächst weiter & stärkt damit unsere Region auch in Zukunft“, so Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Unternehmensgruppe und Finanzen

Zur Unternehmensgruppe gehören neben dem Flughafen Wien auch die Flughäfen in Malta und Kosice, Slowakei. Erstmals in der Unternehmensgeschichte wurde ein Umsatz von über einer Milliarde Euro erzielt. Das EBITDA wuchs 2024 um 12,4 Prozent auf 442,3 Millionen Euro, während das EBIT um 16,9 Prozent auf 306,1 Millionen Euro anstieg.

„Wir sind für 2025 vorsichtig optimistisch und erwarten etwa 32 Millionen Passagiere in Wien sowie rund 42 Millionen Reisende innerhalb der gesamten Gruppe“, erklärte Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, in einer Pressemitteilung. Die Buchungslage für den Sommer sei vielversprechend, und man rechne mit einer starken Hauptreisezeit.

Investitionen und Zukunftsaussichten

Die neue Regierungspolitik wird von der Flughafenleitung positiv bewertet. „Eine Kurskorrektur im Regierungsprogramm, die den Ausbau des Luftverkehrsstandorts unterstützt, ist erfreulich“, kommentierte der Vorstand. Gleichzeitig kritisierte er die EU-Überregulierung, die dringend überarbeitet werden müsse.

Trotz der schwachen Konjunktur plant der Flughafen Wien, massiv in die Standortentwicklung zu investieren und erhöht die Investitionen auf rund 300 Millionen Euro. Das größte Projekt ist die Süderweiterung des Terminals. Darüber hinaus wird in die Erweiterung des Office Park 4 und die Modernisierung, wie die Sanierung von Terminal 1A, investiert.

Für das Jahr 2025 erwartet die Flughafen Wien-Gruppe stabile Erlöse und Gewinne. Der Umsatz wird voraussichtlich 1,08 Milliarden Euro betragen, das EBITDA 440 Millionen Euro und das Periodenergebnis vor Minderheiten 230 Millionen Euro. Die Eigentümerstruktur des Flughafens ist wie folgt aufgeteilt: jeweils 20 Prozent gehören der Stadt Wien und dem Land Niederösterreich, zehn Prozent hält eine Mitarbeiter-Beteiligungsstiftung, 44 Prozent die Airports Group Europe und sechs Prozent sind im Streubesitz.