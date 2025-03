Julius-Tandler-Platz wird Wiens neuer grüner Hotspot

Der Julius-Tandler-Platz in Wien wird umfassend umgestaltet. Mehr Grünflächen und moderne Infrastruktur sollen ihn in einen lebendigen Treffpunkt verwandeln.

Der Julius-Tandler-Platz in Wien steht vor einer umfassenden Neugestaltung, die ihn in einen lebendigen Bezirkshauptplatz verwandeln soll. Derzeit präsentiert sich der Platz als wenig einladender Bahnhofsvorplatz, doch die Stadt Wien plant, dies zu ändern. Die Umbaumaßnahmen, die im April beginnen sollen, zielen darauf ab, mehr Grünflächen und Aufenthaltsqualität zu schaffen.

Neugestaltung und Grünflächen

Das Projekt umfasst eine Fläche von 8.000 Quadratmetern und beinhaltet das Pflanzen von 46 neuen Bäumen, darunter auch großkronige XL-Bäume.

Planungsstadträtin Ulli Sima erklärte, dass die Grünfläche von bisher 21 auf über 2.000 Quadratmeter erweitert wird. Um den Platz weiter aufzuwerten, werden Sessel, Bänke, Baldachine, Wasserspiele und Trinkbrunnen installiert, was auch das Mikroklima verbessern soll.

„Mit der Umgestaltung am Julius-Tandler-Platz erreichen wir eine neue Dimension. Der Platz wird nach der Umgestaltung nicht wiederzuerkennen sein. Unser Ziel ist es, möglich viel Lebensqualität ins Grätzl zu bringen und dafür setzen wir die gesamte Palette an Maßnahmen in die Neugestaltung ganz nach unserem Motto ‚Raus aus dem Asphalt‘ um. Mich freut das gleich doppelt, weil wir zusätzlich zum neuen Platz auch gleich eine Top-Radverbindung durch den 9. Bezirk schaffen. Das ist nicht nur effizient, sondern ein richtiger Qualitäts-Boost für das gesamte Grätzl“, sagt Sima.

Zeitgleich wird die Radinfrastruktur im 9. Bezirk ausgebaut. Bereits 2024 wurde in der Fuchsthallergasse ein baulich getrennter Ein-Richtungs-Radweg stadteinwärts eingerichtet. Im Sommer wird die Lücke im Radwegenetz von der Lustkandlgasse bis zum Währinger Gürtel geschlossen. Stadtauswärts existiert bereits ein solcher Radweg.

Beteiligung der Anwohner

Ein Beteiligungsverfahren ermöglichte es den Bewohnerinnen und Bewohnern des Alsergrunds, ihre Ideen einzubringen, wobei 1.000 Personen ihre Wünsche äußerten.

Bezirksvorsteherin Saya Ahmad betonte, dass die Menschen den Platz als erweitertes Wohnzimmer nutzen möchten, mit Möglichkeiten zum Verweilen, Schatten und Erholung.

Die Umgestaltung des Julius-Tandler-Platzes soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.