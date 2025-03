Kroatiens Küstenpreise: Leben für Touristen unerschwinglich

Ein Österreicher löst auf Reddit eine Debatte über Kroatiens hohe Lebenshaltungskosten aus. Überraschend teure Preise schockieren Touristen und Einheimische.

Ein österreichischer Besucher in Zadar, Kroatien, hat auf Reddit eine lebhafte Diskussion über die gestiegenen Lebenshaltungskosten in Kroatien entfacht. Diese Thematik beschäftigt sowohl die lokale Bevölkerung als auch Touristen zunehmend. Der Österreicher zeigte sich erstaunt über die Preise und stellte die Frage, wie Menschen dort mit einem monatlichen Einkommen von etwa 1100 bis 1600 Euro, das beispielsweise Zimmermädchen oder Kellner verdienen, ein anständiges Leben führen können.

Er bemerkte, dass viele Produkte in Kroatien sogar teurer sind als in Österreich. So kostet das Bier Ožujsko in Kroatien ein Drittel mehr als in seiner Heimat. Trotz ihres durchschnittlichen Einkommens fanden er und seine Frau viele Dinge in Kroatien unnormal teuer, einschließlich der Preise in Geschäften wie Pevec & Bauhaus. Zudem fiel ihm auf, dass Zadar außerhalb der Touristensaison relativ leer wirkte, da viele Unterkünfte als Bed & Breakfast oder Mietzimmer angeboten werden.

Küstenleben und Preise

Ein anderer Reddit-Nutzer erläuterte, dass ein Leben an der Küste ohne eigene Immobilie kaum bezahlbar sei. Ein Kroate, der in Irland lebt, äußerte: „Ich lebe in Irland und verdiene etwa 60.000 im Jahr, ich war zwei Jahre nicht dort, und ich bin Kroate.“

Er fügte hinzu, dass es für ihn günstiger sei, in Irland zu leben oder anderswo Urlaub zu machen, da Kroatien besonders in der Sommersaison teuer werde. Ein Nutzer scherzte darüber, dass die Kroaten insgeheim reich seien und nur vorgäben, arm zu sein, um Migranten nach Österreich und Deutschland zu locken.

Ein serbischer User wies darauf hin, dass das Problem der hohen Preise nicht nur auf Zadar beschränkt sei, sondern ein allgemeines Phänomen auf dem Balkan darstelle. Ein anderer Kroate erklärte, dass viele Kroaten Eigentum besitzen und junge Menschen bei ihren Eltern leben, um finanziell über die Runden zu kommen. Das durchschnittliche kroatische Gehalt liege bei 1300 Euro netto, während die Miete für eine 40 Quadratmeter große Wohnung in Zagreb zwischen 600 und 700 Euro koste. In den letzten zwei Jahren seien die Preise für fast alles außer Benzin und Nebenkosten drastisch gestiegen.

Ein weiterer Reddit-Nutzer, der seit 2008 jeden Sommer in Kroatien verbringt, berichtete, dass der vergangene Sommer besonders teuer gewesen sei. Er fragte sich, wie die Menschen es unter diesen Bedingungen schaffen zu überleben und fügte hinzu: „Ich habe wirklich keine Ahnung, welche schwarze Magie die Leute benutzen, um zu überleben, aber sie überleben.“

Ein weiterer Kommentar lautete: „Meine Freunde, die in Deutschland leben, sind schockiert über die Preise, wenn sie nach Hause kommen!“