Dragana Mirkovic bricht unter Tränen ihr Konzert ab

Dragana Mirkovic unterbrach ihr Konzert für eine emotionale Hommage an ihren verstorbenen Freund Sasa Popovic. Ein bewegender Moment für alle Anwesenden.

Die Nachricht vom Tod ihres langjährigen Freundes und Kollegen Sasa Popovic traf die serbische Sängerin Dragana Mirkovic während eines Konzerts schwer. Mit Tränen in den Augen unterbrach sie die Aufführung, um ihrem verstorbenen Freund ein Lied zu widmen.

„Ich habe erfahren, dass mein großer Freund Sasa Popovic gestorben ist. Wir kannten uns über 30 Jahre, und das macht mich wirklich traurig. Heute Abend möchte ich ihm ein Lied widmen“, verkündete sie dem Publikum, das ihre bewegende Geste mit Applaus würdigte.

Dragana sang das Lied „O, da li znas“, dessen gefühlvolle Zeilen durch den Konzertsaal hallten. Die Zusätzlich zu dieser ergreifenden Darbietung verabschiedete sie sich auch mit einer emotionalen Botschaft von Popovic über soziale Medien. Die Sängerin konnte ihre Trauer nicht mehr unterdrücken und entschuldigte sich beim Publikum, dass sie jetzt das Konzert beenden muss. Sie konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

