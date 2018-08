Autobahnbrücke in Italien eingestürzt: mindestens 10 Todesopfer (FOTOS & VIDEOS)

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstag auf einer vierspurigen Autobahnbrücke der A10 in Genua ab. Man geht davon aus, dass mehrere Fahrzeuge beim Einsturz in die Tiefe gefallen sind.

Die Brücke Ponte Morandi, auch als Polcevera-Viadukt bekannt, stürzte laut der italienischen Nachrichtenagentur gegen 12 Uhr ein. Rund 100 Meter der Brücke, die in den 60er Jahren erbaut wurde, fielen aus mehr als 40 Metern Höhe in die Tiefe.

Grund für den dramatischen Unfall könnten strukturelle Schwächen am Bau sein. Der Einsturz ereignete sich laut Polizeibericht während eines schweren Unwetters.

Auch wenn es zunächst keine Berichte über Tote oder Verletzte gab, so seien laut dem TV-Sender Rai, der Zeugen interviewte, dass Dutzende Fahrzeuge in die Tiefe gestürzt seien.

Augenzeugen hielten Unfall fest

„Ich habe Menschen gesehen, die in meine Richtung liefen, ohne Schuhe und völlig traumatisiert. Es war schrecklich“, so einer der Augenzeugen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer nahm den Moment des Zusammenbruchs mit seinem Handy auf. Auf dem Video hört man ihn zudem „Oh mein Gott“ schreien.

Mehr als 200 Feuerwehrmänner sind ausgerückt, um die Situation unter Kontrolle zu bringen und mögliche Verunglückte zu bergen. Die A10 wurde in beide Richtungen gesperrt.

