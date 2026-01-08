Babler kämpft um Überleben – Krisentreffen anberaumt

Unter wachsendem Druck lädt SPÖ-Chef Babler zum Krisentreffen nach Gumpoldskirchen – ausgerechnet in jenes Bundesland, wo die Vorbehalte gegen ihn besonders stark sind.

Die innerparteiliche Debatte um Andreas Bablers Führungsrolle in der SPÖ hat in den vergangenen Wochen an Intensität gewonnen. Besonders die für den Parteivorsitzenden und Vizekanzler ungünstigen Umfragewerte haben die Diskussion innerhalb der sozialdemokratischen Partei weiter angeheizt.

Als Reaktion auf die wachsende Kritik hat Babler nun zu einer Zusammenkunft des Bundesparteipräsidiums und der SPÖ-Regierungsmitglieder eingeladen. Das Treffen, das von Beobachtern als Versuch einer Konsolidierung seiner Position interpretiert wird, soll dazu dienen, die Parteiführung auf seine Person als Spitzenkandidat einzuschwören. Bemerkenswert erscheint die Ortswahl: Die Veranstaltung findet im Hotel Turmhof in Gumpoldskirchen in Niederösterreich statt – ausgerechnet in jenem Bundesland, wo die Vorbehalte gegen Babler innerhalb der Partei als besonders ausgeprägt gelten.

Straffer Zeitplan

Der Zeitplan für das Treffen ist straff organisiert: Nach einem gemeinsamen Mittagessen ab 11.30 Uhr folgen ab 12.30 Uhr laut offizieller Einladung „Beratungen über inhaltliche und kommunikative Maßnahmen für das erste Halbjahr 2026“. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Abendessen ab 18 Uhr. Die Einladung betont die Wichtigkeit einer durchgehenden Teilnahme.

Aus Parteikreisen wird das Zusammentreffen als reguläres Jännerstreffen dargestellt. Eine Parteisprecherin erläuterte, man strebe eine präzisere inhaltliche Positionierung und geschlossenes Auftreten in Kernthemen wie Teuerung, Gesundheit und Sicherheit an.

Interne Spannungen

Trotz der nach außen kommunizierten Normalität bleibt die Stimmung innerhalb der Partei angespannt. Vor allem die Landesorganisationen zeigen sich reserviert gegenüber Bablers politischem Kurs. Nach Informationen aus dem Umfeld der Partei versucht der SPÖ-Vorsitzende bereits seit Tagen, durch eine Tour durch die Bundesländer Unterstützung zu mobilisieren – bislang mit begrenztem Erfolg.

Ob das Treffen in Gumpoldskirchen ausreichen wird, um die parteiinternen Zweifel an Bablers Führung zu beseitigen, bleibt ungewiss. Deutlich zeichnet sich jedoch ab, dass der Druck auf den SPÖ-Chef kontinuierlich zunimmt.

Die nächsten Wochen könnten für seine politische Zukunft entscheidende Bedeutung haben.