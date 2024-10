Baby ist da: Darko Lazic gibt seiner Tochter einen Tiernamen!

Der serbische Sänger Darko Lazic und seine Frau Katarina haben kürzlich ihr zweites Kind willkommen geheißen. Die Freude ist groß, denn vor drei Tagen brachte Katarina eine Tochter zur Welt.

Um die Ankunft seiner Tochter gebührend zu feiern, lud Lazic enge Freunde und Familienmitglieder zu einem Fest in einem Restaurant in Ruma ein. Diese Feier fand in der Nähe seines Geburtsorts Brestac statt.

Zufriedener Vater

Darko Lazic äußerte sich gegenüber der serbischen Tageszeitung „Kurir“ voller Freude darüber, dass die neugeborene Tochter namens Srna ihm ähnlich sieht. Aufgrund von Krankenhausrichtlinien konnte er seine Tochter bis jetzt nur über Videoanrufe sehen. Am kommenden Tag plant er jedoch, seine Familie aus dem Krankenhaus abzuholen. Auf die Frage, warum sie eine staatliche Klinik für die Geburt gewählt haben, betonte Lazic das Vertrauen in die staatlichen Ärzte und Einrichtungen.

Am Tag der Krankenhausentlassung zeigte sich Darko Lazic sichtlich glücklich und erleichtert, gemeinsam mit seiner Frau und der Tochter das Krankenhaus zu verlassen. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand die kleine Srna in einer kunstvoll gestalteten bronzenen Wiege, die bewundernde Blicke auf sich zog.

Mit der Ankunft von Srna erfüllt sich ein weiterer Traum für das Paar, und die Feierlichkeiten rund um die Geburt ihrer „kleinen Prinzessin“ unterstreichen das Glück der Familie.