Balkan Battle: Wer schnappt sich den Sieg im brisanten Duell?

Heute steht ein packendes Duell auf dem Spielplan: Serbien trifft auf Slowenien. Die serbischen „Orlovi“ stehen nach einer unglücklichen 0:1-Niederlage gegen England im ersten Gruppenspiel unter immensem Druck. Für Nationaltrainer Dragan Stojkovic und sein Team ist das zweite Gruppenspiel von entscheidender Bedeutung. Ein Sieg gegen die Slowenen ist jedoch alles andere als sicher – aus den letzten vier Begegnungen konnte Serbien nur einen Sieg verbuchen.

Slowenien hingegen startete mit einem beeindruckenden Unentschieden gegen Dänemark in die EM 2024 und hat damit eine solide Grundlage für die weiteren Gruppenspiele geschaffen. Ein Triumph über Serbien könnte ihnen bereits den Einzug in die Knockoutphase sichern, da auch die vier besten Gruppendritten weiterkommen. Die Slowenen sind seit sieben Spielen ungeschlagen und haben in den letzten 22 Länderspielen lediglich zwei Niederlagen hinnehmen müssen.

Historisch betrachtet hat Slowenien in seinen bisherigen EM-Teilnahmen noch nie ein Spiel in der Hauptrunde gewonnen, konnte jedoch in drei von vier Spielen zumindest ein Tor erzielen. Mit Spielern wie Benjamin Sesko, der bereits elf Tore in 30 Einsätzen für Slowenien erzielt hat, ist ihre Offensive bestens gerüstet. Serbien zeigte im ersten Gruppenspiel gegen England eine solide Leistung, offenbarte jedoch Schwächen im Angriffsspiel.

Vorbereitungen

Die letzten beiden Begegnungen zwischen Slowenien und Serbien endeten torreich, mit jeweils mehr als drei Toren pro Spiel. Ein ähnlicher Spielverlauf ist auch diesmal nicht ausgeschlossen. In der Vorbereitung zur EM erzielte Serbien in zwei Testspielen vier Tore und beeindruckte in der Qualifikation mit 15 Toren in acht Spielen. Aleksandar Mitrovic, der in 92 Einsätzen beeindruckende 58 Tore für Serbien erzielt hat, könnte ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen.

Für Serbien steht beim zweiten Gruppenspiel gegen Slowenien viel auf dem Spiel. Eine weitere Niederlage würde ihre Chancen auf das Weiterkommen erheblich schmälern. Im Gegensatz dazu könnte Slowenien mit einem Sieg bereits das Ticket für die nächste Runde lösen. Trainer Matjaz Kek und seine Mannschaft haben in den letzten 22 Länderspielen nur zwei Niederlagen erlitten und sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Es bleibt spannend zu sehen, wie viel Risiko die Slowenen im Balkanduell eingehen werden.

Fazit

Dieses Spiel verspricht Hochspannung und Dramatik – sowohl für die Fans auf den Tribünen als auch vor den Bildschirmen. Wer wird sich durchsetzen und einen entscheidenden Schritt Richtung Knockoutphase machen? Die Antwort gibt es heute Nachmittag auf dem Platz.