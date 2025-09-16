Balkan-Rockfest mit Riblja Corba, Atomsko skloniste, & Divlje Jagode

Im kommenden Herbst dürfen sich die Fans auf ein gigantisches Konzert freuen, bei dem eine der bekanntesten jugoslawischen Bands, „Riblja corba“, gemeinsam mit „Atomsko skloniste“ und „Divlje Jagode“ auftreten wird.

Bald wird das Balkan-Rockfest eine außergewöhnliche musikalische Erfahrung bieten. Erneut versammeln sich die größten Rockbands des ehemaligen Jugoslawiens in Wien. Ein einzigartiges Konzert, das am 8. November 2025 stattfindet.

Verpasst auf keinen Fall die einmalige Gelegenheit, die legendären Lieder sowie die unvergessliche Rock-Atmosphäre zu erleben! Mit Songs wie, “Kad sam bio mlad” und „Jedina moja“, feierten die Künstler sensationelle Erfolge und beehren jetzt endlich das Wiener Publikum.

HARD FACTS

Wann? 8.November 2025, Einlass: 20.30 Uhr

Wo? Lugner City, Gablenzgasse 5–13, 1150 Wien

Tickets sichern

FOTO: zVg.

Dieses Rockspektakel, darf sich niemand entgehen lassen! Sichert euch schnell eure Tickets.

Die Organisatoren und zahlreiche Sponsoren haben dafür gesorgt, dass alle Rock-Fans auf dem höchsten Niveau feiern können! Alle Informationen zum Konzert erhaltet ihr unter: +43 676 90 85 8 56