Balkan-Sängerin erhöht Gage und casht knapp eine halbe Million Euro ab

Während der Hochsommersaison sind die Sängerinnen besonders gefragt, dabei sind insbesondere Milica Pavlovic, Rada Manojlovic und Sandra Afrika stark im Kommen. Spekulationen zufolge könnten diese gemeinsam über eine Million Euro erwirtschaften.

Laut Insiderinformationen aus der Musikszene gilt Milica Pavlovic als der aufgehende Stern unter den Sängerinnen. Wo immer sie auftritt, ist ausgelassene Stimmung garantiert und der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt, wie ein Branchenkenner bestätigt: „Milica ist der absolute Geheimtipp unter den Managern.

Einst kassierte sie für einen Auftritt 8.000 Euro, heute sind es 12.000 Euro und mehr, je nach Veranstaltungsort. Auch nachdem kürzlich 150 Personen vor einem Club in Kroatien keinen Einlass mehr fanden, war die Nachfrage ungebrochen. Für diesen Sommer plant sie 40 Auftritte und wird voraussichtlich über 480.000 Euro einnehmen.

Die nächste Sängerin auf der Liste ist Rada Manojlovic. Sie hat einen cleveren Schritt gemacht, indem sie ihre Schwester als Managerin einstellte. Ein Insider erklärte: „Rada plant diesen Sommer 43 Auftritte und kassiert durchschnittlich 7.000 Euro pro Gig, Trinkgeld ausgenommen. Dank des Managements ihrer Schwester konnte sie ihren Preis von vormals 5.000 Euro erhöhen. Am Ende des Sommers dürfte sie um 301.000 Euro reicher sein.“

Den dritten Platz belegt Sandra Afrika. Sie hat angekündigt, alle Einnahmen aus der Sommersaison in Immobilien zu investieren und ab Herbst sogar ein weiteres Gebäude zu errichten. Bei diesem Vorhaben unterstützt sie Aleksandar Moskovljevic Mikisa, mit dem sie einst liiert war.

Jeder verdiente Euro wird in Wohnungen investiert! Aktuell hat Sandra 35 Auftritte geplant, doch das scheint noch nicht das Ende zu sein. Bei einer durchschnittlichen Gage von 8.000 Euro pro Auftritt, steht schon jetzt fest, dass sie in den kommenden zwei Monaten 280.000 Euro einnehmen wird“, so ein Insider.

Im Hinblick auf den anhaltenden Trend, scheint der Sommer für diese Sängerinnen äußerst lukrativ zu werden. Dabei bleibt es spannend, welche von ihnen sich im hart umkämpften Musikgeschäft am Ende durchsetzen wird.