Rada im Geldregen: Ein vielversprechender Sommer 2023!

Der Sommer 2022 wird für Rada Manojlovic, eine aufstrebende Sängerin aus der Nähe von Pozarevac (Serbien), eine äußerst lukrative Zeit werden. In nur etwas mehr als zwei Monaten wird die Künstlerin voraussichtlich 300.000 Euro verdienen. Das ist ein beachtlicher Betrag für jemanden, der sich in der hart umkämpften Showbranche behaupten muss.

In den Monaten Juni, Juli und August stehen bereits 43 Auftritte in verschiedenen Clubs, auf privaten Veranstaltungen und in unterschiedlichen Regionen sowohl im In- als auch im Ausland auf dem Programm. Interessanterweise hat Rada seit geraumer Zeit keine neuen Lieder aufgenommen, doch dies scheint ihrem Publikum nichts auszumachen.

Die Sängerin ist bekannt dafür, jeden Club, in dem sie auftritt, zu füllen und für eine ausgelassene Stimmung zu sorgen. Kein Wunder also, dass sie bereits jetzt ein vielbeschäftigter Star für die kommende Sommersaison ist.

Ein kürzlich stattgefundenes Ereignis hat Rada Manojlovic zusätzlich ins Rampenlicht gerückt. Bei einer Hochzeit in der serbischen Hauptstadt Belgrad sorgte sie für eine hervorragende Atmosphäre. Die feierliche Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als die Gäste munter um Rada herumtanzten und dabei Gläser zerschlugen. Die Großzügigkeit der Gäste kam der Sängerin in Form von Trinkgeld zugute. Über 1.700 Euro kassierte die talentierte Sängerin zusätzlich an diesem Abend von ihren Fans. Die Gäste bewarfen sie mit Geldscheinen.

Als sich Reinigungskräfte daran machten, die Scherben der zerbrochenen Gläser zu beseitigen, griffen die gutgelaunten Hochzeitsgäste kurzerhand zu einem Abfallbehälter und einem Besen, um das Trinkgeld wieder auf Rada zu werfen. Die Sängerin reagierte souverän. Sie schob die Geldscheine mit dem Fuß auf den Abfallbehälter. Anschließend wedelte sie beim Singen mit dem Geld durch den Saal. Die Szene erlangte schnell Bekanntheit in den sozialen Netzwerken, was Rada Manojlovic noch mehr Aufmerksamkeit bescherte.

Die Erfolgsgeschichte von Rada Manojlovic ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Talent, Hingabe und eine energiegeladene Bühnenpräsenz zu einer vielversprechenden Karriere führen können. Die Musikliebhaber können sich auf einen Sommer voller mitreißender Auftritte und unvergesslicher Momente freuen.