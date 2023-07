In diesem Land werden Sie den Kellner beleidigen, wenn Sie Trinkgeld geben

In vielen Regionen der Erde gilt es als Norm, dem Servicepersonal ein Trinkgeld zu hinterlassen. In Staaten wie den USA beispielsweise ist sogar eine Mindesthöhe vorgeschrieben.

Trotzdem kann es in bestimmten kulturellen Umgebungen, wie beispielsweise in Japan, sogar als beleidigend aufgefasst werden.

In den USA ist es üblich, auch bei durchschnittlichem Service Trinkgeld zu geben, während diese Geste in Japan unverständlich erscheint. In Japan wird das Geben von Trinkgeldern sogar als aufdringlich, störend und unhöflich betrachtet, so sehr, dass es als Beleidigung aufgefasst werden kann.

James Mundy von InsideJapan Tours erzählte der BBC, dass einige Touristen in Japan trotz der Tatsache, dass kein Trinkgeld erwartet wird, darauf bestehen, ihre Anerkennung mit Geld auszudrücken. Dadurch entstehen oft komische Situationen, bei denen das Serviceteam den Gästen hinterherrennt, um ihnen das Geld zurückzugeben. Mundy betont, dass viele die Berufsehre der Japaner nicht verstehen und dass Komplimente wie „oishikatta“ oder „gochisosama“ ausreichend sind, um Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen.

Eine Ausnahme bilden traditionelle japanische Gästehäuser, in denen ein Trinkgeld für den Nakai San hinterlassen werden kann, wenn man mit seiner Arbeit zufrieden ist. Eine Umfrage ergab, dass 47% der Teilnehmenden normalerweise ihr Wechselgeld als Trinkgeld hinterlassen, während etwa 20% gar kein Trinkgeld geben. Mundy erklärt, dass es in Japan nicht üblich ist, Trinkgeld zu geben, und dass die Gäste oft nicht darüber informiert sind, dass die Regeln anders sind.