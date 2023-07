Google Maps-Bewertungen: Vertrauen oder Vorsicht?

Im Sommer gehen die meisten von uns in den Urlaub. Doch wie findet man das richtige Restaurant, Hotel, Bar oder ähnliches? Viele von uns verlassen sich auf die Bewertungen von Google Maps.

,,Unter 4,5 Sternen betrete ich nicht einmal das Restaurant.“ Dieses alltägliche Mantra veranschaulicht den weitreichenden Einfluss von Google-Bewertungen, besonders wenn wir auf Reisen sind.

Schließlich möchte niemand mit seinem geliebten Urlaubserlebnis eine schlecht bewertete Gaststätte verbinden. Denn wie so viele Dinge im digitalen Zeitalter, können auch Google Maps-Bewertungen manipuliert sein.

Da nicht immer alle Bewertungen von Personen stammen, die tatsächlich vor Ort in der Lokalität waren, kann es zu Unzuverlässigkeiten kommen.

Nach Angaben von futurezone.at gibt es Restaurants, die Gästen Rabatte gewähren, wenn sie eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Noch erschreckender ist die Tatsache, dass man im Internet für einen Betrag zwischen fünf und 12 Euro „authentische“ und „persönliche“ Bewertungen erwerben kann – entweder um das eigene Geschäft zu fördern oder um der Konkurrenz zu schaden.

Sollte eine Einrichtung zahlreiche 1- oder 5-Sterne-Bewertungen aufweisen, wird empfohlen, genauer hinzuschauen. Wurden diese Bewertungen in kurzer Zeit veröffentlicht, könnte dies darauf hindeuten, dass sie erworben wurden. In der Regel fehlen in gefälschten Bewertungen Details. Phrasen wie „unfreundlich“, „lange Wartezeiten“ oder „schlechtes Essen“ tauchen häufig auf, während ausführliche Bewertungen Mangelware sind.

Die Urheber gefälschter Bewertungen sind oft nicht muttersprachlich und nutzen Übersetzungstools. Dies kann zu ungewöhnlichen Formulierungen führen, wie z.B. „warmes Ambiente“ oder „wir waren zu Frieden“. Ein Blick auf das Profil der bewertenden Person könnte auch aufschlussreich sein.

Google, das Unternehmen hinter den Bewertungen, ist sich der betrügerischen Taktiken bewusst, aber die Bekämpfung dieser ist eine Herausforderung. In einer Aussage gegenüber futurezone.at erklärt Google: „Wir überprüfen Beiträge genauestens und rund um die Uhr auf betrügerische Bewertungen, basierend auf unseren Richtlinien.“

Diese Überprüfungen werden durch künstliche Intelligenz durchgeführt, und sie ermöglichen das Scannen von Millionen von Beiträgen jeden Tag. Auffällige oder falsche Konten werden automatisch gelöscht oder manuell für eine gründlichere Untersuchung markiert. Für diejenigen, die dennoch auf Google-Bewertungen vertrauen möchten, wird allgemein empfohlen, sich die mittelmäßigen Bewertungen genauer anzusehen, bevor sie ein Restaurant besuchen.