Balkaner festgenommen: Fehlgeschlagener Kauf von vermutlichem Diebesgut

Vier rumänische Staatsangehörige, 30, 60, 26 und 49 Jahre alt, priesen am Montag in Ansfelden Markenartikel zu einem niedrigen Verkaufspreis an. Dies hatte ein böses Ende.

Gegen 18.45 Uhr zeigte ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land Interesse an Kopfhörern. Als er den Kaufpreis aus seiner Geldtasche zog, nahm ihm der 49-jährige Rumäne das Geld aus der Hand und sagte, dass er schnell Wechselgeld holen würde. Dieser flüchtete jedoch mit den drei anderen in einem Pkw Richtung Traun.

Der 31-Jährige nahm daraufhin mit seinem Privatfahrzeug die Verfolgung auf und gab über Telefon den aktuellen Standort an die Polizei weiter. Auf der Linzer Straße im Kreuzungsbereich mit der Trindorfer Straße konnte das ungarische Fluchtfahrzeug schließlich von der Polizei angehalten werden.

weitere Markenartikel entdeckt

Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnten noch weitere Markenartikel im Kofferraum festgestellt werden.

Die Artikel wurden aufgrund des Verdachts von Diebesgut sichergestellt. Die Rumänen werden angezeigt.