Balkankonzert des Jahres: Ceca, Andreana Čekić und Tea Tairović in der Pyramide Vösendorf

Am 16. November im Pyramide Trend Eventhotel in Vösendorf bei Wien das größte Balkankonzert des Jahres statt: Ceca, Andreana Čekić und Tea Tairović werden dem Wiener Publikum so richtig einheizen!

Bereits seit 25 Jahren thront Svetlana Ceca Ražnatović am Olymp der Balkan-Folkmusik und bereits seit einigen Jahren erfreut sie ihr österreichisches Publikum mit großen Konzerten in Wien. So auch dieses Jahr, wenn am 16. November wieder mehr als 4.000 Besucher die größten Hits der Balkan-Diva im Chor singen werden.

Auch dieses Jahr kommt Ceca nicht alleine. Während sie vergangenes Jahr mit Đani ein Konzert gab, so werden sich heuer in der Pyramide Vösendorf sich noch zwei weitere Balkan-Grazien die Ehre geben: Andreana Čekić und Tea Tairović, die kürzlich von „Grand Produkcija“ zu R-Stars Music Production gewechselt hat. Neben ihr, hat auch die Sängerin Monika einen Vertrag mit diesem Musiklabel unterzeichnet und brachte kürzlich ihren neuen Song „Plači zemljo“ heraus.

Dieses Musikspektakel, darf sich niemand entgehen lassen! Die Organisatoren und zahlreiche Sponsoren haben dafür gesorgt, dass alle Fans auf dem höchsten Niveau feiern können! Alle Informationen zum Konzert erhaltet ihr unter: +43 664 9911 3740.